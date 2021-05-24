整合“婚庆+旅游”资源 打造产业发展集聚区海口市

原标题：整合“婚庆+旅游”资源 打造产业发展集聚区 本报5月23日讯（记者邝晓霞）自贸港背景下海南婚庆行业发展如何？婚庆产业投资的机遇与挑战有哪些？5月20日下午，“相约海南自贸港 共话海口婚庆产业发展”论坛在海口举办，政府相关部门、行业协会专家、相关企业代表共话海口婚庆产业发展，为海口婚庆产业投资机遇进行分析，助力海口打造婚庆旅游产业集聚区。 此次活动由海口市人民政府指导，海口国际投资促进局、海口市旅游和文化广电体育局联合主办。 近年来，婚庆产业正逐渐成为朝阳产业，特别是离岛免税政策的放开，进一步拓展了海南婚庆旅游消费空间。海南有效整合婚庆与旅游两大板块的行业资源、市场渠道和建设平台，使得婚庆旅游市场吸引力、品牌知名度、产业贡献度得到大幅提升。 省旅文厅有关负责人表示，随着海南婚庆旅游蛋糕越做越大，也带动了一批婚礼酒店、婚庆主题景区、婚庆旅游服务公司、婚庆策划企业以及大批相关服务企业的发展，有效促进了海口旅游目的地的婚庆营销，提升了旅游消费。 “经过多年发展，海口已经积累了发展婚庆产业的良好基础，年轻一代也越来越倾向于更多元化和个性化的需求，目前海口非常有必要打造一个婚庆旅游产业集聚…