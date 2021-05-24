山区红色旅游热起来丨沿着高速看中国红色旅游太行山涉县旅游_手机网易网

山区红色旅游热起来丨沿着高速看中国 2021-05-24 08:58:08 经济日报 5月份，地处 太行山 深处的河北 涉县 气候正宜人。在八路军一二九师司令部旧址前，北京游客李志远对记者说：“过去，到西柏坡和涉县的红色景点，走京港澳高速和青兰高速，要多走200多公里；现在，两个 旅游 景区经过太行山高速直线连接，方便多了。” 涉县历史文化悠久，红色文化资源丰富。1940年，八路军一二九师进驻涉县，在这里战斗生活了6年。由于交通条件限制，涉县旅游资源大多藏在深山少人知，没有得到系统和深度开发利用，没能把旅游资源优势转化成经济优势。 太行山高速公路的开通，给当地带来了新的发展机遇。涉县谋划了配套通畅便捷的公路网，深度发展全域旅游，优化完善发展布局，全面带动全县精钢及装备制造、文化旅游、大健康等新兴产业发展，使县域经济发展驶入快车道。 涉县的旅游经济也快速升温。涉县文化广电和旅游局局长李奋君介绍，今年“五一”假期该县接待游客42.9万人次，日均接待近8.6万人次，日均收入3400万元。 记者随着车流驶出太行山高速，行进在涉县这片红色土地上。一条旅游道路连起了八路军一二九师司令部旧址、一二九…