华钦科技同民商创科达成战略合作，将推出新一代信贷交易系统

香港2021年5月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 华钦科技集团公司（纳斯达克代码：CLPS，以下简称“华钦科技”）今日宣布同民商创科控股有限公司（以下简称“民商创科”，香港股票代码：01632）达成战略合作，将共同研发和推出新一代信贷交易系统软件，开拓全球金融科技服务市场。

华钦科技于2021年5月18日通过其全资子公司Growth Ring Ltd.与民商创科签订一项增资协议（以下简称“该协议”）。依据该协议，华钦科技将在增资完成后持有民商创科全资子公司MSCT Investment Holdings Limited（以下简称“MSCT”）53.33%的股权，并由MSCT持有民商创科旗下信贷交易系统软件的知识产权。

华钦科技还将基于多年来为国际型银行和金融机构提供IT服务的丰富经验，对该信贷交易系统软件进行符合海外市场需求的升级改造，并首先在香港及东南亚市场进行推广和销售。

民商创科是一家总部位于中国香港，在香港联合交易所上市的公司，其控股股东是民生电商控股（深圳）有限公司，一家成立于中国的电子商务公司。

华钦科技首席执行官林明辉先生表示：“海内外的收并购和全球市场的拓展一直是华钦科技的发展重点。此次对民商创科旗下公司的增资控股，以及后期对信贷交易系统软件的升级改造，将对我们的产品和解决方案能力形成有力补充，也会助力我们更高效地满足海外金融市场对于科技创新的需求，使我们的业务拓展在香港及东南亚迈出重要的一步。我们将继续努力，通过收并购的方式，参与金融产品的研发，并致力于积极的全球扩张，以更大的利润回报投资者。”

华钦科技集团公司简介

华钦科技集团公司（纳斯达克股票代码：CLPS）总部位于中国香港，是一家专注于银行、保险和金融领域领先的信息技术（“IT”）咨询和解决方案服务提供商。集团一直担任 IT 解决方案提供商，服务于全球金融行业不断增长的客户，其中包括美国、欧洲、澳大利亚、中国香港和东南亚的大型金融机构及其在中国的IT研发中心。集团目前共拥有19所交付和研发中心来服务于不同地区的客户。集团中国大陆的交付和研发中心位于上海、北京、大连、天津、保定、西安、成都、广州、深圳、杭州和海南，集团其余八所国际交付和研发中心分别位于中国香港、美国、英国、日本、新加坡、马来西亚、澳大利亚和印度。有关集团的更多信息，请访问：https://ir.clpsglobal.com/，或关注华钦科技的官方账号Facebook，LinkedIn，Twitter。

前瞻性声明

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