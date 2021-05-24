北京2021年5月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 第二届上海创新创业青年50人论坛于5月15日开幕。随着数字化成为当今时代发展的大趋势，上海正在努力建设数字城市，以更多机遇、更好条件、更优环境助力创新创业。

以“闯上海 创巅峰——聚创新力量 创数字城市”为主题，该论坛为青年创业者提供了跨界交流、思想碰撞的平台，也是上海青年创新创业的强力助推器和闪亮新名片。

上海市委常委、副市长吴清在论坛上表示，要把上海变成新技术的试验场，让创业者在这片创新创业的热土上扎根发展、自由创造。

目前，上海正努力把数字城市的框架搭好，把数据应用的瓶颈打通，把应用场景的开发激活，努力打造具有世界影响力的国际数字之都。为加快推进数字产业化和产业数字化，上海提出加快建设集成电路、人工智能等世界级数字产业集群。上海市集成电路行业协会发布的统计数据显示，2020年上海集成电路产业实现销售收入2071.33亿元，同比增长21.37%。在生活数字化方面，上海明确提出，要打造便捷的数字化公共服务体系，丰富数字文创等供给。并引导市场主体参与数字化转型场景运营，使人人都成为数据的生产者、治理者、使用者、获益者，以数字化激发城市生命体每一个“细胞”的活力。吴清说，在公共基础设施数字化转型方面，上海将深化一网通办、一网统管建设，进一步提高面向市民和企业用户的平台的效率。

吴清还表示，上海将加快数据场景开放，进一步推动生产制造、科技研发、金融服务、商贸流通等各个方面、各个领域的数字化转型。论坛期间，上海市青年50人创新创业研究院成立，旨在通过社会化方式更好地推进创新创业青年论坛规范化运行，为上海创造更好的创新创业营商环境。

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新华丝路：第二届上海创新创业青年50人论坛开幕，推动数字化发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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