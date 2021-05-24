纽约2021年5月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 屡获殊荣的全球技术支持和运营咨询公司Lionpoint Group现已加入英国另类投资市场（UK-AIM）上市公司Alpha FMC, plc （另类投资市场代码：AFM）。此次被Alpha收购将有助于Lionpoint扩大其业务的地理覆盖范围，拓展向另类投资管理公司、投资方和顾问机构提供服务的广度，并扩大客户范围，以纳入提供传统和另类资产综合服务的多策略客户。另类投资公司正越来越多地渗透到散户投资者和其他传统资产管理公司领域，使客户需求发生极大改变，而此次两家公司的联合将使双方实现能力互补。

Alpha全球首席执行官Euan Fraser表示：“Lionpoint是Alpha的一个极佳补充，与我们在快速增长的另类投资领域提升能力并扩展北美业务足迹的战略密切契合。这将为我们带来具有互补性的蓝筹客户群、领先的技术解决方案和关键供应商合作伙伴，以及强大的全球管理团队和企业文化，帮助我们在四年内实现业务量翻番。我们期待着携手实现企业发展。”

根据收购条款，联合创始人Nick Moore和Jonathan Balkin将继续领导Lionpoint团队。该团队由120多名运营和技术顾问组成，分布于纽约、丹佛、伦敦、日内瓦和悉尼的5个国际办事处。Moore表示：“我们相信，此次Lionpoint抓住了向新地区扩张的最佳时机，并找到了最好的合作公司， 作为管理团队，我们很高兴能加入与Lionpoint有着同样的核心价值观并支持创新文化的这家企业。”

Jonathan Balkin补充道：“这项合作与我们在本行业中看到的变化直接契合。我们的能力正在不断扩大，通过提供专业的战略、运营和技术专业知识，帮助另类投资管理公司在快速的行业变化中占得先机，并发掘新的机会。随着市场向多策略资产管理方法的转变，Alpha和Lionpoint通过携手合作可以提供更多的全面、创新型数据和技术解决方案。”

Lionpoint是20多项专业私募市场技术的认证实施合作伙伴，并被Private Equity Wire网站授予2021年欧洲最佳技术咨询公司奖。

本次交易中，Reed Smith LLP和Equiteq分别担任Lionpoint Holdings的法律顾问和投资银行顾问。

关于Alpha FMC（www.alphafmc.com）

Alpha FMC是一家为资产管理、财富管理和保险行业提供专业咨询服务的全球领先提供商。Alpha在英国、欧洲、北美和亚洲的12个办事处共有超过430名顾问，是业内规模最大的专业团队。Alpha已先后为400多家客户提供咨询服务，其中包括按资产管理规模计排名前20位的全球资产管理公司中的85%，以及多家其他买方公司。

关于Lionpoint（www.lionpointgroup.com）

Lionpoint集团是一家全球领先的咨询公司，为另类投资市场提供运营转型和技术支持解决方案。我们的顾问拥有私募股权、房地产、基础设施和私募债务领域的专业知识。我们的核心服务包括战略咨询、运营模型优化、技术路线图和解决方案选择，以及通过系统集成解决前、中、后台复杂的运营和技术挑战。

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Alpha FMC收购Lionpoint集团 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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