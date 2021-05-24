霍尼韦尔为蝙蝠飞机旗下货运无人机提供关键导航和传感器技术

新姿态航向基准系统及大气数据模块将使Nuuva V300货运无人机更安全可靠

上海2021年5月24日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 霍尼韦尔（纳斯达克代码：HON）将为蝙蝠飞机旗下Nuuva V300货运无人机提供其新一代姿态航向基准系统和大气数据模块。这些技术将与霍尼韦尔机载紧凑型电传飞控系统协同工作，为飞行提供关键的导航和动态感应数据。

如果说电传飞控系统在飞行当中起到了“大脑”的作用，那么姿态航向基准系统 AH-2000 及大气数据模块 (ADM) 则是“心脏”，为所有航电系统和多个机械系统提供关键的动态数据。AH-2000 和ADM是确保飞行安全高效的关键因素，并有潜力为多种飞行应用提供服务，包括城市空中交通、商用飞机、公务机和直升机。

“Nuuva V300无人机的突破性操作理念要求高精度、可靠且坚固的导航传感器，AH-2000 和ADM是实现此功能的关键因素。”蝙蝠飞机首席技术官Tine Tomažič表示道：“该技术使我们能简单直观地通过点击鼠标控制飞行，而无需对操作员进行传统驾驶技能培训，从而帮助客户迅速扩大运营规模。”

蝙蝠飞机Nuuva V300是一款远程且大容量的自主无人机。它利用电池电源垂直起降，这意味着它不需要跑道，并且运营成本大大低于直升机。它可以负载460公斤（约1000磅）飞行超过300公里（约186英里）。在以往只能通过直升机运送的区域，它无疑是理想的解决方案。

“无人机，特别是用于包裹投递时，必须配备高性能的惯性系统以确保为电传飞控系统提供尽可能准确的位置和速度相关信息。”霍尼韦尔航空航天集团中国首席技术官肖进表示：“像Nuuva V300这样的无人机将改变物流公司包裹投递的方式。霍尼韦尔一直在不断更新机载产品和技术以使无人机飞行更安全轻松，对此我们感到十分自豪。”

紧凑型姿态航向基准系统AH-2000 采用霍尼韦尔新一代业界领先的基于微机电系统（MEMS）的惯性传感器来提供飞机姿态和速度信息。它通过提供安全相关的关键姿态和速度数据驱动电传飞控系统，并为其提供导航数据。这些数据能帮助实现常见于商用飞机的高安全等级，对于电传飞控、导航及驾驶舱显示系统必不可少。

霍尼韦尔大气数据模块采用业内稳定的压力传感技术，为安全性至关重要的航空电子设备提供准确的高度和空速测量数据。

霍尼韦尔是新兴城市空中交通（UAM）领域当中的主要参与者，可提供全线航空电子产品、飞行控制、导航、雷达、通讯、作动、冷却、电动机和涡轮电动推进系统。这些产品专为垂直起降、城市空中交通和货运无人机量身打造。同时霍尼韦尔还提供航空航天集成和认证专业知识，以帮助实现这些飞行器的商业化。

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