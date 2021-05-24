退市的开元酒店还玩高端吗开元锦江酒店郑南雁退市酒店_手机网易网

随着与港股的"告别"， 开元 酒店 将开启一段新的征程。5月24日9时，浙江开元酒店管理股份公司（以下简称"开元酒店"）正式从港股 退市 。值得注意的是， 郑南雁 曾在经济型酒店的高点时把铂涛集团卖给了锦江集团，此后中国酒店市场就步入了中端酒店的时代，然后他又在疫情影响之下的酒店市场最低点选择抄底接盘开元酒店。而此番郑南雁抄底之后，开元酒店的未来发展也成为业内关注的焦点。 告别港交所 仅仅上市两年后，开元酒店就匆匆退出了港股交易市场，这一操作不禁引起了业内关注。 此前，开元酒店发布公告称，联交所已根据上市规则第6.12条批准H股从联交所退市。同时，H股于联交所的最后交易日期为2021年5月18日，开元酒店在5月20日上午9时停止买卖，并于5月24日上午9时起自愿从联交所退市。5月24日9时过后，北京商报记者登录港股交易平台后发现，开元酒店确实已经在港股除牌。 北京商报记者联系到开元酒店相关负责人，该酒店集团相关负责人表示，按照此前的公告，是5月24日正式从港交所退市，但是对于未来是否会进一步加快中高端酒店的布局，则并未透露。该酒店集团负责人还表示，目前开元酒店还是按照退市公告上提的大方…