带患癌妻子旅行二十年 70岁老夫妻开房车游中国旅行陪伴热情_新浪时尚_新浪网

原标题：带患癌妻子旅行二十年，70岁老夫妻开房车游遍全中国：他能开车我能坐车，就一直在路上 作者：环球旅行 “最多还能活三年。”24年前，高志侠的主治医生向她下了死亡通知。 高志侠接受了化疗，每天头发大把的掉，嗓子疼得咽不下东西，一个人上厕所时没有力气站起来 不忍心看着妻子被病魔折磨到失去做人的尊严，谷向东决定带着妻子开开心心的走完人生最后一程。 01 妻子的浪漫旅行 “我这米线好吃，还是饭馆里的米线好吃？” 在西双版纳的营地里，一头白发的谷向东一脸得意，像个渴望得到肯定的小男孩。 “你做的好吃，饭馆里的太辣。” 高志侠咽下满满一大口米线，对老谷的手艺赞不绝口。 他们不说，任谁也看不出高志侠是个曾被化疗折磨到死去活来的癌症患者。 被医生宣判死刑后，夫妻俩没有安静的等着死神的来临，而是选择在最后的日子里疯狂一把，“反正都是死，为什么不在最后的日子里开心一点呢！” 谷向东陪着高志侠提前退休，用不多的积蓄改装了辆房车，上路了。 夫妻俩到过西藏，跟正在施工的工人互送祝福。 也在川西的雪山前依偎取暖。 一路上老谷负责开车，高志侠负责制定路线，偶尔还做个老谷最爱吃的清炒土豆丝，“每天都很开心，我都…