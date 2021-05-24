威海又被央视点名了 高颜值的风景火爆全网威海海岸线旅行_新浪时尚_新浪网

原标题： 这座海滨城市又又又被央视点名了，不是厦门不是青岛不是三亚！ 作者：环球旅行 ‍一场旅行最诱惑人的是沿途的风景。最近有这么一条高颜值的山海公路，一经公布便迅速火爆了全网，甚至还被央视新闻还多次提及。 这条自驾线全长1001公里，依托着城市三面环海的近千里海岸线，西部昆嵛山、大乳山的山景线，构成的独特自然景观，覆盖了城市90%以上的旅游资源。沿线拥有4个滑雪场，9处天然温泉，11个国家级海洋牧场和50家A级旅游景区。 感官冲击力超强的彩虹公路、盘上公路、音乐公路、不限速公路、荧光步道 当你踩着油门迎着风，驰骋在这条跨越山海的公路，车窗外是蓝天白云，青山大海，心里油然而生的感觉一定是自由，是你梦寐以求的诗和远方。 而最令人意外的是，这条绝美的自驾线不再三亚厦门，也不再上海天津，而是在威海。 全程1001公里的千里自驾线共有12个驿站，每个驿站都有不同的玩法不同的风景，想跑环海线首选小五队抱海驿站，蔚蓝色的大海边矗立着无数高大的风车。 想去网红打卡地，比如威海“小镰仓”的火炬八街火炬公园，孙家栋哈雷驿站就是很不错的选择 12个驿站无数的美丽风景总有一处让你怦然心动。 威海市位于山东…