英镑兑美元5月24日走势：英国高通胀限制英镑上涨

英国央行容忍高通胀限制英镑上涨。英国4月份的通货膨胀率翻了一番，标志着物价飙升的开始，这将助长人们对英国央行采取紧缩政策的猜测。 英国国家统计局周三5月19日表示，英国消费者价格指数在3月份增长0.7%，4月份比去年同期增长了1.5%。该读数与经济学家的预期一致。 英国4月份消费者价格的增长，主要受国内能源价格和服装价格上涨所推动。但随着英国重新开放让消费者开始大肆消费，英国央行预计今年晚些时候通胀率将超过其预计的2%。英国央行政策制定者认为，英国通胀的回升将是暂时的。 虽然英国央行认为价格上涨是暂时的，但投资者打赌，英国的经济复苏，以及随之而来的通胀压力，将迫使政策制定者在明年提高利率。这比大多数经济学家的预期要早得多。 英国央行即将离任的首席经济学家霍尔丹在本月的投票中提出异议，要求维持央行的刺激计划不变。他认为，经济复苏的势头强劲，有可能会出现破坏性的通胀浪潮。 英国央行地方长官安德鲁・贝利(Andrew Bailey)周二(5月18日)在上议院表示：我们认为今年晚些时候通胀率可能会因为这些基数效应而暂时高于目标值。我们看到了经济的反弹，但我们…