开元酒店港交所正式退市，下一步还玩高端酒店吗开元锦江酒店港交所郑南雁退市酒店_手机网易网

开元酒店港交所正式退市，下一步还玩高端酒店吗 2021-05-25 05:13:29 北京商报 全文共 2642字 ，阅读大约需要 6分钟 随着与港股的“告别”， 开元 酒店 也将开启一段新的征程。5月24日9时，浙江开元酒店管理股份公司（以下简称“开元酒店”）正式从港股 退市 。随后，北京商报记者也登陆港股交易平台发现，确实已经不见开元酒店的身影。针对开元酒店退市后将何去何从，该酒店集团相关负责人表示，目前还是按照退市公告上提的大方向发展，没有最新内容。据了解，在开元酒店退市完成后，鸥翎投资合伙人 郑南雁 将接盘，并出任开元酒店的董事长。值得注意的是，郑南雁曾在经济型酒店的高点时把铂涛集团卖给了锦江集团，此后中国酒店市场就步入了中端酒店的时代，然后又在疫情影响之下的酒店市场最低点选择抄底接盘开元酒店，此番郑南雁抄底之后，开元酒店未来发展也成为业内关注的焦点。在此前的发展中，开元酒店也在加速推进中高端酒店市场，而在郑南雁接盘后，能否在拥挤的中高端酒店赛道上“杀出一条血路”仍有待于观察。 港股退市 仅仅上市两年后，开元酒店就匆匆退出了港股交易市场，这一操作不禁引起了业内关注。 此前，开元…