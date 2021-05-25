去哪儿携手摩登天空深化”音乐节+旅行”合作

日前，摩登天空公布2021年端午节期间草莓音乐节的公演计划，6月12至13日2021楠溪江草莓音乐节将在浙江温州楠溪江滩地音乐公园举办，6月13至14日2021东台西溪草莓音乐节将在江苏东台西溪植物园举办。作为摩登天空的深度合作伙伴，在线旅游平台去哪儿旅行，除了为端午节期间的草莓音乐节进行售票外，去哪儿还将围绕温州、东台推出一系列“音乐节+旅行”的相关旅游产品，为观众的音乐节提供更加便捷的出行服务。这也是继2021海南·万宁日月湾M_DSK音乐节之后，去哪儿和摩登天空的又一次深入合作。 在刚刚过去的五一小长假期间，去哪儿围绕2021海南·万宁日月湾M_DSK音乐节推出了音乐节+酒店、音乐节+民宿等产品。据去哪儿数据显示，在万宁日月湾M_DSK音乐节期间，海南万宁的酒店的预订量较2019年增长1.47倍、较2020年增长2.6倍，景区门票较2020年同期增长2.3倍。将音乐节打造成旅游目的地城市的新“地标”，“音乐节+旅游”的模式初具成效。 去哪儿相关负责人表示，旅行和音乐一直都是年轻人最喜欢的生活方式，在旅行中体验音乐，为了音乐去旅行的年轻人比比皆是。通过与摩登天空在万宁M_DSK音乐…