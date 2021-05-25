旅游 “最强大脑”点亮“中国旅游创意之都” ——张家界市旅游人才工作侧记 湖南日报·新湖南客户端通讯员 张明涛 强化人才队伍建设，把张家界建成具有广泛影响力和知名度的文化旅游人才高地。 2021年3月31日，张家界市加快建设世界一流旅游目的地行动计划（2021—2025年）正式发布，向全社会发出“求贤令”。 人才兴旅是旅游经济发展的第一生产力。尊重人才、培育人才成为绝版张家界三十多年来一次次跨越发展的精神密码。 张家界市文化旅游智库研究院便是旅游智囊团赋能旅游高质量发展、建设世界一流旅游目的地的生动实践。 智囊因旅游云集 2017年，张家界市国际旅游营销智库在全国率先建立。为统筹推进旅游人才队伍建设，2020年11月，张家界市文化旅游智库研究院正式注册成立，市文化旅游广电体育局局长邓剑任院长。 最初的“张家界市（国际）旅游营销智库”慢慢成长为现在的“张家界市文化旅游智库研究院”，经历了“从无到有，从虚到实”的过程，它的一步步蜕变，本身就是人才与旅游工作创新的成果。 张家界市文化旅游智库研究院目前有成员45名，其中“大师”级营销领军人才3人、重点旅游景区营销人才8人、旅游产业相关专家10…