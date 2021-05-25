同程旅行被曝兜售套路，悄悄配售礼包机票旅行代金券意外险优享_手机网易网

鞭牛士 5月25日消息，据观察者网消息，近日，消费者刘先生反映称，他在同程 旅行 平台上购买了一张5月4日从南京到桂林的 机票 ，页面显示价格为469元，刘先生却支付了562元，除了50元的机建燃油费，还多支付了43元的 优享 礼包。 刘先生表示，礼包显示的字体比机票原价格字体要小，在支付时也没有任何提示，一个不注意，自己就多买了一个“没有任何用处”的礼包。 经查询发现，同程平台上几乎所有机票预订都有机票+优享礼包的模式，43元的优享礼包包括40元的改期抵扣险和百万保额 意外险 、10元的接送机券、10元的机票 代金券 。 让刘先生更加不满的是，在他向消费者协会投诉后，同程方面的客服联系到他解释称，机票价格在页面标注已经很清楚了，可以自主选择不含礼包、价格更高的机票购买。对该说法，刘先生表示无法接受。 刘先生认为，同程平台属于捆绑销售的行为——票价页面显示一个价格，点击进去实际查看发现并无该价格，如果要买那个票，必须加价。“这属于明显的虚假宣传，欺诈消费者的行为。” 另一消费者也反映遇到了相似的情况，他5月5日在同程平台购买的页面价为1070元的机票，实际支付了1153元。 “页面上显…