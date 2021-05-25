上海2021年5月25日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，全球能源和金属行业权威研究机构Wood Mackenzie Power& Renewables发布《2020年全球光伏跟踪市场份额和出货量趋势报告》（简称“报告”），江苏中信博新能源科技股份有限公司（简称“中信博”，英文名：Arctech，股票代码：688408）位列全球光伏跟踪系统出货量第4名，市场占有率8%。



全球光伏跟踪系统出货量排名；数据来源：Wood Mackenzie Power& Renewables

多年沉淀，全球化战略硕果累累

截至2020年底，中信博已连续4年位列全球光伏跟踪系统出货量前4名，同时也是入选该榜单的唯一一家中国本土企业。一方面，中信博不断夯实中国本土市场，持续占据市场龙头地位；另一方面，公司也凭借全球化发展战略的持续深化，在各个细分市场当中大放异彩。



亚太市场光伏跟踪系统出货量排名；数据来源：Wood Mackenzie Power& Renewables

根据报告显示，中信博在亚太地区已连续3年保持领导者地位。尽管2020年亚太地区深受新冠疫情的影响，但亚太的跟踪市场仍然实现了44%的增长，出货量达到6.8GW，表现出极大的市场潜力。中信博在亚太地区的市占率也从2019年的24%增至35%，遥遥领先其他竞品公司。在印度市场，2020年中信博与印度大型综合性集团Adani旗下子公司Adani Green Energy签订了2个项目共计1.7GW的光伏跟踪系统供货合同，其中装机容量达860MW的AEML项目，不仅是印度截至目前最大的跟踪项目，也是印度最大的双面组件加跟踪项目。



阿曼IBRI Ⅱ 575MW天际项目

而中东市场作为中信博2019年首次进入便名列前茅的区域，此次中信博更是拿下33%的市场份额。2020年，中信博成功签下阿曼IBRI Ⅱ的575MW光伏电站项目并于当年完成发货，该项目是当时中东地区最大的光伏跟踪项目，也是最大的双面组件加跟踪项目。另外，中信博在拉美市场已连续3年榜上有名，并在其中的墨西哥市场蝉联第3，智利市场也表现不俗。

科技赋能，营销研发生产多头并进

2020年，纵观中信博主营的核心产品，无论是跟踪支架、固定支架还是BIPV，均实现了销量和收入的同步提升。快速增长的背后，公司全球化的销售网络功不可没。目前，中信博已在全球范围内设立了多个分子公司、分支机构，覆盖了欧洲、亚洲、北美洲、南美洲、澳洲等全球光伏核心区域，光伏支架产品已应用在全球近40个国家和地区的近1100个光伏电站项目当中。

同时，产品技术的硬实力也是不断赢得全球市场的重要基础，深谙其理的中信博始终坚持以科技赋能，引领产业发展。截至2020年底，中信博员工总数超过1000人，其中研发团队人数逾170人，拥有技术专利200项。强大的研发团队和持续的资金投入，也使得公司的光伏跟踪系统产品线极为丰富，包括单排独立跟踪系统“天际”系列，以及双排独立跟踪系统“天智”和“天智II”系列。

另外，在全球发货量高于中信博的光伏跟踪支架厂商均将产品生产外包的情形下，为进一步赶超发展，公司已经建立了研发设计、生产制造一体化的经营体系，在生产制造端具备生产工艺先进、品质管理能力卓越、产品交期及生产成本可控的优势。目前，公司已完成常州生产基地四期建设，募投项目安徽繁昌生产基地也将于下半年投产。

“2020年，全球光伏市场虽然依旧保持增长态势，但不可否认疫情的确对全球市场造成了一定的影响。而中信博能够继续稳居全球光伏跟踪系统出货量第四名，不仅再次证明了中信博全球化发展战略的正确性，同时说明了中信博在全球光伏跟踪器市场上的竞争力。这既是我们坚持技术创新与生产自主可控所取得的成果，也更是我们在全球范围内始终秉承以客户为中心的结果，” 中信博营销中心负责人容岗表示，“在感到欣慰的同时，我们还看到了差距。市场竞争不仅仅是销售能力和技术创新的竞争，它还包括人才、供应链、品牌、服务网络等全球化布局下的全方位竞争。任重道远，我们还需不断挑战自我极限，2021年努力再创佳绩。”

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2020全球光伏跟踪系统出货量榜单发布，中信博稳居前四 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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