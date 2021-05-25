上海红色专线车试运行 以“旅游+交通”呈上“移动党课”

新华社上海5月25日电（记者陈爱平）上海红色专线车25日起试运行，市民游客可通过“一张车票、多点上下”方式，乘坐红色双层都市旅游观光巴士前往上海主要红色地标，并在乘车过程中收听详细讲解，上一堂“移动党课”。 据了解，专线开通工作由春秋集团落实执行。红色专线车全程大约90分钟，行程20公里，共设立5个站点，分别为中共一大纪念馆站、中共二大会址纪念馆站、中共四大纪念馆站、南京东路站、五卅运动纪念碑站。红色专线车根据红色场馆的地理位置，采用“旅游+交通”的运营模式，实行“定时、定点、定线”发车。 红色专线车配有语音讲解，车辆沿线经过或者站点附近的红色场馆或纪念地，均被纳入讲解词中，例如中国社会主义青年团中央机关旧址纪念馆、《新青年》编辑部旧址等多个红色场馆和景区景点也包括在内。 在试运行期间，红色专线车面向市民游客散客定时、定点发车，并面向单位提供包车服务。据了解，红色专线车将于7月1日前投入正式运行。 21日，上海市人大常委会会议表决通过《上海市红色资源传承弘扬和保护利用条例》，明确文化旅游部门应当指导开发红色旅游线路、经典景区，培育红色旅游品牌，深化红色旅游区域合作，提升红色旅游与都市旅…