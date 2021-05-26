国内最有腔调的7大艺术酒店 每间房都是一场盛宴艺术酒店灵感_新浪时尚_新浪网

原标题：国内最有腔调的7大艺术酒店，每间房都是一场灵感盛宴 作者：Feekr旅行 在我喜欢的酒店风格中有一类必定是“艺术酒店”。 这几年，我们对于人文艺术的喜爱正在不断扩大受众群体。艺术，正在越来越“接地气”。 艺术酒店这一模式在国外早已存在。 美国明尼阿波利斯市的钱伯斯酒店被称为世界上“最奢华的艺术酒店”。这个拥有60间客房的酒店内摆放了200多件酒店老板私人收藏的当代艺术品，其中不乏著名大师的经典之作。 在我看来，徜徉在真正的艺术酒店之中，我们能感受到艺术品对于酒店不再是陪衬式的装点，而是能够改变一座建筑物形态或功能的媒介。 今天璞缇客便为大家分享国内那些“可以住的艺术馆”，未来，艺术酒店或许会成为酒店潮流。 物与岚·设计收藏酒店 国内首家艺术收藏酒店 物与岚·设计收藏酒店大概是去年新开业酒店中最令我一见钟情的了。 选址玉龙雪山脚下、集合欧洲各设计大师的经典单品，这座经过3年时间改造修缮的“高奢酒店”一亮相就为众人所向往。 Hylla可以说是一座真真切切的Vintage博物馆。 记得当时单看公众号，就从官方发出的图片中发现了不少设计大师的经典之作，有些甚至可以用“几乎绝版”来形容。…