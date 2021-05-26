山东省五莲县：“产业+旅游”带火乡村振兴-新华网山东频道

又到了吃樱桃的季节。站在山东省日照市五莲县松柏镇刘家南山村里，一眼望去，到处是叫卖樱桃的农户，满眼的红彤彤，煞是好看。 人群中，笑得最多的当属村里的农户刘春燕，自5月份樱桃上市以来，她的生意“出奇得好”，“家里10亩樱桃近乎收市，没得卖了。” 一边是借着乡村游鼓起腰包的农户，另一边则是涌入乡村体验采摘乐趣的游客。 家住青岛的王松波一大早就带着几个朋友来采摘，“摘摘樱桃，呼吸一下新鲜空气，在农家乐吃顿生态饭，大人孩子都高兴。”一路上，他们兴致勃勃，四处拍照留念。 刘家南山村，“一颗樱桃”所引发的山乡巨变是村民们随口而来的一段佳话。5月22日，随着松柏镇第十届樱桃文化节的开幕，这里再一次成为焦点。来来往往的车辆，络绎不绝的游客，成为乡村旅游新的引爆点。 巨大的人流给刘家南山乃至整个松柏镇的经济带来了极大影响。据不完全统计，自5月份至今，短短20余天，松柏镇已接待游客10万余人次，实现乡村旅游收入2000万元。 为再造樱桃产业新优势，五莲县还通过举办赏花、采摘、狩猎、第二届“绿水青山”运动会系列赛等节会活动，打开农旅融合路，既提升了产业效益，又从乡村旅游中促进了群众多渠道增收致富。 5月22…