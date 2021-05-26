泰康创新“旅游+纪念园”模式，政企合作助力乡村振兴_凤凰网区域_凤凰网

u003cp>百年奋斗路 共富新征程。5月22日，杭州市径山镇隆重召开“乡村新社区•助推共同富裕建设大会”。泰康健康产业投资控股有限公司高级副总裁兼首席纪念园执行官陈平出席活动并与径山镇前溪村签署共同富裕协议，助力打造高效能治理、高质量发展、高水平均衡、高品质生活的“共同富裕示范乡村”。同时，泰康·杭州径山竹茶园被现场授予径山镇农文旅融合发展“示范企业”荣誉称号。u003c/p>u003cp>u003cimg src="https://x0.ifengimg.com/res/2021/164D83246A307163E7B7593ABEE9A2BD4C780B5F_size211_w500_h280.png" />u003c/p>u003cp>泰康·杭州径山竹茶园被授予径山镇农文旅融合发展“示范企业”称号u003c/p>u003cp>u003cstrong>村企合作共建“乡村新社区”，助力跑出共同富裕加速度u003c/strong>u003c/p>u003cp>绿水青山就是金山银山。如今的杭州径山，山上禅意，山下茶韵，空气中透着茶叶的清香，已经成为生动践行“…