美团抖音，阻断携程复兴？去哪儿疫情携程_新浪科技_新浪网

来源 Bianews 受疫情影响最大的旅游行业，在2021年迎来了报复性复苏。 近日，携程集团（下文简称“携程”）公布了截至2021年3月31日第一季度未经审计的财务业绩。这也是携程自4月19日在香港联合交易所二次上市后，交出的第一份财报。 据财报数据显示，2021年一季度，携程的净营业收入为41亿元人民币，高于市场预期。归属于携程集团股东的净利润达到18亿元人民币，环比增长近80%，连续三个季度保持盈利。 整个2020年，对于旅游行业，包括携程来说，都是异常艰难的一年。从财报数据来看，携程正在逐步摆脱突如其来的疫情带来的阴霾。回顾过去一年，携程为了生存，做了很多努力，携程创始人梁建章甚至亲自下场直播带货，意图挽救公司财务曲线。 已经成立22年的携程，一直是在线旅游行业一个屹立不倒的存在。虽然几经危机、屡受挑战，但在“神童”梁建章的领导下，携程似乎总能化险为夷，稳坐中国在线旅游行业老大的位置，几乎无人能够撼动。 如今，携程交了一个漂亮的一季度财报，但让大家保持怀疑的是：携程的领先地位还能保持多久？携程的未来会有更大想象空间吗？面对抖音和美团的强势进攻，携程会捉襟见肘吗？ 毕竟，互联网，…