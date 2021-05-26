数读西藏70年：旅游业成为拉动西藏经济发展的重要引擎

图为游客在布达拉宫前拍照留念。记者 格桑伦珠 摄 图片来源：西藏日报 中国西藏网讯 70年来，在党中央的亲切关怀和全国的大力支援下,西藏各族人民开拓创新,团结奋斗，经济社会取得全面发展，以旅游业为代表的第三产业已成为拉动西藏经济发展的重要引擎。 在取得脱贫攻坚全面胜利的过程中，通过创新升级“藏文化体验游”，打造“最美318线”，推出“冬游西藏”等，西藏旅游业获得重点发展。“十三五”期间，西藏累计接待国内外游客15763.26万人次，完成旅游收入2125.96亿元，是“十二五”同期的2.3倍和2.4倍。 “十三五”期间，西藏旅游经济效益更加明显，产业社会效益日益突出。西藏旅游经济数据提前两年超额完成“十三五”规划目标，旅游经济在全区国民经济总收入中占比达到33.3%。西藏组织动员全区近300家旅游企业开展结对帮扶，打造具备旅游接待能力的乡村旅游点300余个，家庭旅馆达到2377家。2016-2020年，通过直接或间接的方式，旅游产业带动2.15万户、7.5万建档立卡贫困人口实现脱贫，圆满完成旅游带动7.2万贫困人口脱贫目标。 图为游客在巴松错景区内乘船游览。何蓬磊 摄 此外，“十三五”期…