动物乐园旅游热度增长97% 携程“线上动物园”乘势开播-科技-金融界

5月25日，携程“线上动物园”在特卖直播频道上线，首期直播将携手南通森林野生动物园、淹城野生动物世界、上海海昌海洋公园、北京海洋馆等各地知名机构，连续21天，每天9点-20点开启“慢直播”，大熊猫、小熊猫、企鹅、虎鲸、土拨鼠等明星动物将一一在直播间亮相，用户还可以在动物直播间领取“满99减10元”门票优惠券。 在直播间，携程也将为用户推荐动物乐园机构所在城市的热门酒店、跟团游、美食等优惠产品，便于用户在打卡动物乐园时，一站式购齐目的地游玩场景。 随着小熊猫、兔狲、土拨鼠等“ 网红 动物”火遍全网，带动线下动物乐园打卡热度持续攀升。今年5月，携程平台动物乐园景区订单增长量同比2019年增长97%。在最爱逛动物乐园的群体中，80后“带娃家长团”排名第一，90后亲子用户紧随其后。其中，成都大熊猫繁育研究基地、上海海昌海洋公园、北京野生动物园、上海野生动物园、长隆野生动物世界等动物乐园都是“霸榜”本地玩乐的热门景点。 “动物乐园+酒店”这种新兴游玩方式也受到亲子用户追捧。在湖州龙之梦动物世界大酒店，用户可以直接在酒店和萌兽们“沉浸式互动”：入住时有羊驼、鹦鹉在前台“迎宾”，透过房间的观景台，就…