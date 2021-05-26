易峯发布亚太地区公司治理研究报告

来自中国大陆、中国香港、日本、澳大利亚、韩国、泰国、新加坡、马来西亚和印度的专家为上市公司提供可执行的真知灼见

香港2021年5月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的资产融资专家Equities First Holdings, LLC（“易峯”）今天宣布与Nasdaq Governance Solutions开展合作，联合发布一系列研究报告，于公司治理的优秀案例方面，为亚太地区市场提供可执行的真知灼见。该项目旨在为上市公司投资者和管理层在企业追求长期价值创造的过程中赋能。



全球领先的资产融资专家易峯今天宣布与Nasdaq Governance Solutions开展合作，联合发布一系列研究报告，于公司治理的最佳案例方面，为亚太地区市场提供可执行的真知灼见。

这次合作将见证“公司治理：推动亚太地区创造价值”系列研究的开展。此研究涉及贯穿全年发布的一系列报告，重点关注选定的市场包括中国大陆、中国香港、日本、澳大利亚、韩国、泰国、新加坡、马来西亚和印度。由行业专家组成的团队会就这些市场的公司治理展开探讨。率先发布的前三份报告将会涵盖以下信息：

1) 日本：通过此次研究发现，良好的市场表现与优质的公司治理实践之间具有很强的相关性，而这些实践包括女性董事、独立董事和提名委员会的参与。日本市场的公司治理在几年内就已达到本应需要几十年发展的高度，这几乎是一场“革命”。即便经历了新冠疫情，TOPIX 1000公司的总市值和总净收入在2012至2020年期间也分别增长了2.3倍和2倍。虽然发展势头良好，日本市场仍需继续努力才能保持这一趋势，并释放更多未开发的市场潜能。

2) 中国香港：中国香港的公司治理环境现状高度对齐了20年前引进的标准。同时，“企业目标”（Corporate purpose）亦成了一个新兴趋势，是下一代消费及就业时的关键考虑因素。此外，新冠疫情还加速了新技术的实施。但是，下一阶段的开发将需要从表面的合规性，过渡到将公司治理融入业务战略的核心要素。这种观点奠定了近期监管举措的基础，并推动了新的公司治理框架的修订。后者侧重于灌输上市董事会思维方式的改变、董事会的独立性、接班人计划和多元开放。

3) 澳大利亚：在澳大利亚，为回应过往的企业纷争，政府和立法者曾采取前所未有的市场措施，著名的例子是在2017年成立的海恩皇家委员会（Hayne Royal Commission），专门调查银行、养老金和金融服务业的不当行为。这个机构的成立为澳大利亚的公司治理提供了改革重塑的蓝图。该委员会的许多建议已被纳入法律条例，同时，委员会的报告还授权了两个监管机构，即澳大利亚审慎监管局（APRA）和澳大利亚证券和投资委员会（ASIC），为新的公司治理准则提供了依据。这些改变的影响范围不仅限于金融业，还覆盖了所有目前已上市或计划上市的公司。

易峯和Nasdaq Governance Solutions的合作建立在双方对优质公司治理的共同重视上。作为全球股票融资交易的专家，易峯一直与企业领导人、创始人和长期投资者紧密合作，以推动国际范围内的公司变革。易峯的投资模式将自身定位为这些合作伙伴的共同投资者，并有着推动业务走向稳定和成熟的共同目标。同时，Nasdaq Governance Solutions提供了一系列集成的技术和解决方案，旨在促进国际上卓越的治理，并优化和管理董事会流程及需求。两家机构联手在公司治理优秀案例、技术变革、监管趋势等多方面提供了开放资源。

易峯创始人兼首席执行官Alexander Christy Jr. 今天表示：“我们很荣幸与Nasdaq Governance Solutions合作，为上市公司的利益相关者提供创造长期价值所需的资源和洞察。这些 研究报告涵盖我们合作伙伴日常紧密相关的话题和想法。上市公司的投资者和管理者始终不懈地致力于价值创造，因此我们希望分享独到见解，以帮助他们成长、维持和维护自己所建立的成果。这是我们在亚太地区主要市场中其中一个探索的发展方向。”

就中国香港研究报告，易峯亚洲区首席执行官高国登（Gordon Crosbie-Walsh）表示：“作为全球领先的国际金融中心，香港非常重视营造良好的公司治理环境。现在，我们看到监管机构、企业领导者和消费者在推动公司管理从单纯的企业合规更进一步，并将公司治理作为其战略的核心。”

就澳大利亚研究报告，易峯澳大利亚首席执行官Mitchell Hopwood表示：“公司治理在澳大利亚的商业环境中发挥着越来越重要的作用。作为海内外公司的上市地点，澳大利亚起着不可忽视的作用，并有能力将本地区的优秀案例推广至全球。”

日本、中国香港和澳大利亚的报告可在易峯官网www.equitiesfirst.com/int/corpgov/ 上获得，其余报告将于2021年6月至2021年10月期间每月布。

易峯发布亚太地区公司治理研究报告 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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