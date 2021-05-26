2021贵阳数博会：同方场景化数据应用启动智慧生活“推进器”

贵阳2021年5月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 从成长为逐日追风的“中国数谷”，到举办全球尖端数据科技的汇聚盛宴，5月26至28日，一年一度的中国大数据产业博览会如约而至，在贵阳这座快速发展的智慧之城中，各方共话大数据产业新貌，齐绘多元化数据应用场景缩影。

二登数博会现场的同方股份有限公司（以下简称“同方股份”），本次更是从内蒙“搬来”了一台算力国际第六、国内第四的“青城之光”超级计算机，加上“精华版”的全产业链信创生态版图和AI+大数据场景应用，卯着劲儿为数字孪生城市中的智慧生活按下“加速键”、启动“推进器”。



2021贵阳数博会现场的同方股份展台

超级计算：从遥不可及到息息相关的智慧生活“驾驶员”

在“计算”前面加上“超级”二字，或许让大家觉得这和日常生活太多遥远。但实际上，我们生活中的很多事情都与“超算”息息相关。在内蒙古和林格尔新区的数聚小镇，一台名为“青城之光”的超级计算机已投入运营1年有余，它由清华大学设计、同方股份研制，可依托大数据及人工智能平台，结合交通物流、能源调配、农牧业发展、生物基因、医药科研等区域特色应用场景延展出多元化应用。比如，可助力实现风机的风场设计、精确选址和风资源高效利用，助力传统产业转型升级。2020年末，“青城之光”斩获中国高性能计算机性能Top100第4名，国际人工智能性能AIPerf500排行榜第6名。

在贵阳数博会的现场，我们可以看到“青城之光”的“微缩版”，体验以极大的数据存储容量和极快速的数据处理速度，让政府、高校、企事业单位机构平台的各类数据充分流动起来，实现效能最大化的“超算”魅力。

信创产品：从可用到好用再到想用的智慧生活“沟通者”

以自主创新、安全可靠作为“标签”的国家信创产业，曾被预测将在近三年迎来黄金发展期，市场容量会突破万亿元。众多高新科技产业纷纷乘风入局，大力发展信创生态。然而，市面上许多信创产品都面临着性能和适配度不强的问题，让信创产品用户陷入了“仅仅可用但不如国外产品好用”的担忧。作为国家信息技术产业创新的重要参与方之一，同方正通过源源不断的科技创新，以实现产品从“可用”到“好用”再到“想用”为目标，努力攀登信创产业的发展高峰。

在W2馆C07号同方股份的展位现场，可以看到本次同方所展示的信创生态链，不但囊括了国产的同方超翔、超锐、超强系列台式机、笔记本、存储及备份一体机、服务器，还诉说了同方信创业务在产品开发、生产制造、应用适配等领域全面向新一代信息技术进军的格局。在研发实力上，同方于2020年开启了从芯片到整机、操作系统、数据库、中间件以及各种应用软件的全方位兼容适配测试工作。截止目前，已与近百家生态伙伴合作，完成测试报告逾百份，出具互认证明近千份。在服务国家网络安全与信息安全方面，同方不仅参与启动了国家攻关适配云公共支撑平台的建设项目，还有多款产品入围了国家信创产品目录，并成为首批入驻国家信创核心基地的30家重点企业之一。

而且同方作为华为的首批整机合作伙伴，目前已打造了基于鲲鹏技术平台的计算机系列产品，涵盖台式机、服务器等形态产品，具有超强算力、高效节能、安全可靠等特征，已在多地党政机关、企事业单位得到广泛应用。为达到让信创产品从“可用”到“好用”再到“想用”的目标，同方将继续花大力气、下大投入攻克核心技术“卡脖子”问题，加快推进从芯到云的产品生态体系建设，不断拓展产品应用场景，让其与百姓的智慧生活更加适配，“顺利沟通”智慧生活的桥梁。

AI+大数据治理：贴合场景末梢的智慧生活“管理员”

“科技解放人力”一直是创新成果的最终指向，相较于日出而作、日落而息的人们，利用大数据与AI技术实现自动化、精准化的管控与治理，可为智慧生活的不同场景实现高效治理提供便利。在此需求下，同方研制出可以教会普通摄像头“思考”的人工智能慧眼达产品，可依据安防、交通、城市管理等具体应用场景，孵化出适用于不同场景的衍生产品：安防慧眼达、交通慧眼达和城管慧眼达。上述产品均可充分利用场景内现有的普通摄像机及各种卡口视频动态实时抓拍视频流，并基于自主研发轻量级深度学习框架Sighta，在特殊情况的识别与推理效率上进行优化和创新。

曾在第四届数字中国建设成果展上引发关注的同方安保慧眼达系统，也亮相了本届贵阳数博会。该系统基于机器视觉和深度学习算法，特别针对园区安全、生产安全的应用场景，通过厂区内安防摄像机动态实时抓拍视频流，提取人脸、人形、车辆、设备设施等多种目标对象，通过人脸人形关联、人车关联、人物关联、人证关联等的多维数据融合，时空轨迹研判推演，实现厂区内一人一档、一车一档、一物一档的全域追踪和网格化精准安防布控，还能实时对工业设备跑冒滴漏等安全隐患和故障异常自动诊断并报警，为厂区安保的治理现代化提供了科技支撑，目前已在中核某公司安全生产协同指挥中心项目中成功应用。此前，同方股份集成在数据中心IT基础设施、绿色基础设施建设领域的智慧化解决方案，也正式参建了中核集团首个大数据中心项目，成功迈出以大数据创新服务数字核工业发展的关键一步。

2021年，依托中核集团和清华大学的双向支撑，同方股份也将继续以大数据、人工智能、知识管理、城市大脑等创新技术产品，联合“5+N”新基建整体发展方案，从多角度、全方位着力构建“智慧新生活”。

2021贵阳数博会：同方场景化数据应用启动智慧生活“推进器” – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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