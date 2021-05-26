阿科玛亮相2021 TCT亚洲展，展示3D打印领先创新解决方案

上海2021年5月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 5月26日至28日，全球领先的特种材料生产商阿科玛亮相2021年亚洲3D打印、增材制造展览会（TCT Asia），展位设于上海国家会展中心7.1号馆C46。此次展会，阿科玛将展示适用于各种主要3D打印技术的领先创新解决方案，覆盖紫外光固化SLA、选择性激光烧结SLS和熔融沉积制造FDM等增材制造工艺，充分发挥材料特性，进一步推动世界可持续发展进程。



TCT 亚洲展阿科玛展台：7.1号馆C46

得益于设计灵活、制造快速、可定制及原材料使用量少等优势，3D打印技术为产品设计和生产方式注入 “绿色”动力，帮助减少资源浪费，对巩固可持续发展具有极为重要的意义。作为3D打印领域的重要参与者，通过丰富的终端市场专识、互补的合作伙伴网络以及领先的解决方案，阿科玛成为卫星和航天航空、体育运动设备、牙科与医疗设备、石油和天然气输送以及汽车零部件等领域极致应用的先驱，与客户精诚合作，帮助他们发展业务。此外，阿科玛还致力于推动3D打印迈向更广泛的行业和应用领域，通过与HP、EOS、Prodways等价值链中的战略合作伙伴进行协同创新，加速 3D 打印使用的普及率。

“阿科玛掌握着增材制造领域的重要专识，是全球唯一一家拥有完整的材料产品组合的化学品生产商。”阿科玛3D打印解决方案高级总监Sumeet JAIN表示：“我们的材料产品组合展示出更好的特性，通过延长零件的使用寿命、减少原材料的损耗、轻量化部件等方式，助力在工业设计和生产过程中减少碳排放对环境的影响，符合集团可持续发展战略。”

本次展会，阿科玛展出的领先材料和创新解决方案包括：

适用于紫外光固化SLA的液体树脂

N3XTDIMENSION ® 工程树脂系列： N3XTDIMENSION ® 工程树脂系列包括抗冲击树脂、原型设计树脂、耐热树脂等，可帮助增材制造商实现高性能，并促进3D打印在新的工业应用中的采用。

N3XTDIMENSION 工程树脂系列包括抗冲击树脂、原型设计树脂、耐热树脂等，可帮助增材制造商实现高性能，并促进3D打印在新的工业应用中的采用。 N3XTDIMENSION® 定制液体树脂系统：N3XTDIMENSION® 定制液体树脂系统包括独特的单体、低聚物和定制树脂选项，配合光引发剂系统的独特工具箱，可实现卓越的设计自由和定制特性。

适用于选择性激光烧结SLS热塑性粉末

Orgasol ® 聚酰胺 12 ： 得益于其独特的颗粒形状、窄粒度分布以及专利聚合工艺，Orgasol ® 粉末拥有卓越的零件细节、粘度稳定性和可回收性，新粉添加比例也较低（通常为20-25%），目前已成为小型复杂零件成型的理想材料。

得益于其独特的颗粒形状、窄粒度分布以及专利聚合工艺，Orgasol 粉末拥有卓越的零件细节、粘度稳定性和可回收性，新粉添加比例也较低（通常为20-25%），目前已成为小型复杂零件成型的理想材料。 Rilsan® 聚酰胺11：Rilsan® 聚酰胺11是100%来自可再生原料的高性能聚酰胺。它拥有出色的抗冲击性、更高的延展性和弹性，是增材制造技术设计和制造最终生产零件的首选材料，以Rilsan® 聚酰胺11粉末制成的零件展示出卓越的机械性能和轻量化，目前被广泛应用于汽车、卡车、飞机和医疗设备等领域。

适用于熔融沉积制造FDM挤出线材的热塑性颗粒

Kepstan ® PEKK ： Kepstan ® PEKK（聚醚酮酮）是一种拥有极致性能的热塑性塑料，得益于其高度稳定的化学结构、出色的机械和耐热强度、超强的耐化学性和阻燃特性，在目前可用于3D打印的热塑性材料中具备最高的物理性能。

Kepstan PEKK（聚醚酮酮）是一种拥有极致性能的热塑性塑料，得益于其高度稳定的化学结构、出色的机械和耐热强度、超强的耐化学性和阻燃特性，在目前可用于3D打印的热塑性材料中具备最高的物理性能。 Kynar ® PVDF ： 作为世界上最耐用的聚合物之一，Kynar ® PVDF （聚偏二氟乙烯）在要求最严苛的工业应用中广受信赖，它具有高达130°C的超高热稳定性，对高腐蚀性化学品和紫外线辐射都有极强的耐受性和阻隔性能，适用于各种打印化学加工设备、液体输送管件、户外耐候部件和各种造型复杂的零配件。

作为世界上最耐用的聚合物之一，Kynar PVDF （聚偏二氟乙烯）在要求最严苛的工业应用中广受信赖，它具有高达130°C的超高热稳定性，对高腐蚀性化学品和紫外线辐射都有极强的耐受性和阻隔性能，适用于各种打印化学加工设备、液体输送管件、户外耐候部件和各种造型复杂的零配件。 Pebax® TPE：Pebax® TPE（聚醚嵌段酰胺共聚物）因其轻盈度、无与伦比的能量回弹和低温耐久性而备受推崇。Pebax® 树脂实现了韧性和弹性的高度理想综合，是全球知名的体育、工业和鞋类应用材料。

更多详情，欢迎参观阿科玛展台7.1号馆C46，与专家进行技术交流，近距离了解更多创新解决方案！

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阿科玛亮相2021 TCT亚洲展，展示3D打印领先创新解决方案 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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