西安2021年5月26日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021年5月22日，由卫材（中国）药业有限公司（以下简称“卫材中国药业”）主办，中国消化内镜杂志、中国医师协会内镜医师分会、国家消化内镜质控中心和中国抗癌协会肿瘤内镜专业委员会共同协办的侦早癌、找真癌“超G侦探”学术活动在西安成功举办。

卫材（中国）投资有限公司副总裁、卫材中国药业消化肝病领域事业本部本部长贺茹军在致词中表示：“欢迎各位专家和医疗人士的参会，卫材中国药业一直以来秉承‘hhc’关心人类健康的企业理念，搭建全新消化领域学术平台。6年来，超G侦探举办了超过200多场活动，通过案例的交流，在早癌的发现和治疗上有力的帮助了消化领域的医生，带给了医生更多的启发，卫材中国药业愿意与各位同道共同提升诊疗水平，满足更多患者的需求，同时预祝本届超G侦探举办圆满成功”。



贺茹军致词

本次超G侦探活动邀请吴开春教授担任大会主席，陈烨教授进行了“抗生素耐药背景下Hp根除方案的优化”分享，同时由两名侦探针对2类案例进行了分析、侦破和还原，与会的何朝晖、彭贵勇、张贺军三位教授进行了精彩的点评。

超G侦探活动举办六年以来，一直采取现场模拟的形式对临床病例进行逐级剖析，探索如何提高消化内科临床实践中早癌的发现与诊断，目标是实现癌症的早诊早治，从而提高生存率、降低死亡率。

2021年度超G侦探于西安再度回归启程，此次活动首次采用线下+线上形式，在延续往届现场模拟的基础上增加了快问快答环节，带来全新的体验，真正助力临床思维训练、临床诊断水平的提高。

消化肝病领域是卫材中国药业的重点治疗领域之一，卫材中国药业致力于打造消化领域学术多样化平台，充分利用国际最新的学术理论和中国临床实践结合，与专家和学者共同探索和提高消化系统临床诊疗水平，惠及更多的患者。

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卫材中国药业2021年首场“超G侦探”成功举办 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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