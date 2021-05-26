原标题：排查偷渡与代孕，武汉两社区工作人员回应属实 健康时报记者 邱越 近几日，两份湖北省武汉市社区发布的通知引发网友关注。两份通知发布单位分别是武汉市关山口社区居委会和武汉市卓刀泉街道保利拉菲社区。5月26日下午，健康时报记者分别致电上述两个社区，社区工作人员向记者证实了通知的真实性。 关山口社区：排查已进入尾声，未发现境外输入病例和偷渡人员 关山口社区委员会的通知发布时间为5月22日，通知称，接市疫情防控组要求，关山口社区拟在5月22日-5月26日集中5天时间在关山口辖区内开展拉网式排查，此次重点排查为偷渡入境人员，排查的重点区域是出租屋、旅馆、网吧等地带以及其他可能的盲区死角。 关山口社区工作人员告诉健康时报记者，目前，武汉市全市都在进行排查，且排查已接近尾声。截止目前，关山口社区的排查已经结束，该社区没有发现境外输入病例，也没有发现境外偷渡人员，居民可不必恐慌，做好基本日常防护即可。但其他社区是否有排查出相关人员并不清楚。 保利拉菲社区：是否有偷渡或代孕，由公安部门安排排查 卓刀泉街道保利拉菲社区的通知发布时间为5月24日，内容与关山口社区稍有不同，该通知称，根据原卫生部《人类…