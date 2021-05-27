中铁宝桥全力打造世界首个“磁浮+文化+旅游”项目 2021-05-27 18:20来源： 西安新闻网 西安报业全媒体编辑：雷莹 西安新闻网讯 日前，随着6组中低速磁浮道岔相继转入安装调试，标志着由中国中铁工业旗下中铁宝桥集团有限公司参建的世界首个“磁浮+文化+旅游”项目——湖南凤凰磁浮文化旅游项目建设全面进入“倒计时”，有望于2021年底顺利建成通车并实现时速100公里贴地飞行硬币不倒。这是继上海高速磁浮示范运营线、湖南长沙磁浮快线、北京中低速磁浮S1线后，中铁宝桥在国内参建的第4条磁浮工程项目，充分彰显了该公司在城轨交通领域的强大科技实力。 凤凰磁浮工程项目位于湖南省湘西土家族苗族自治州凤凰县境内，是连接磁浮高铁站与凤凰城区的新型轨道交通运输线路。项目为湖南省“十三五”重点建设工程，也是世界首条磁浮旅游专线，全长9.121km，设计时速100km/h。中铁宝桥承担全部6组道岔的设计、制造与安装，以及全长6.68公里、共计558榀F轨排的加工制造任务。 在这一世界首创项目中，技术创新自然不会“缺席”，尤其体现在磁浮线路核心设备之一的中低速磁浮道岔上。据中铁宝桥凤凰磁浮项目经理部总工程师…