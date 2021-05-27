新北街道：聚焦“四个重点” 巩固创建成果

志愿者在擦拭社区公告栏 随着党史学习教育如火如荼开展，新北街道坚持以“我为群众办实事”为切入点、落脚点，通过聚焦党建引领、惠民利民、志愿服务、精细管理，不断提升辖区百姓在创建全国文明城区、国家卫生区中的获得感和满意度，助力文明创建常态化、长效化。 坚持党建引领 发挥红色力量 近日，新新家园社区工作人员发现小区内多处道路坑洼不平，破损严重。为保障居民出行安全，社区居委会第一时间联合物业、居民代表召开共建共商会议。会上，物业当即表示会启动维修资金对路面进行修缮，并在第一时间组织专业施工队伍对相关道路进行改造提升。同时，为确保维修顺利进行，物业还安排专门人员对维修过程进行监督跟进，确保维修效率及质量，得到了小区居民的一致称赞。 据新新家园社区党委书记刘长艳介绍，该小区物业也是新北街道红色物业联盟成员单位之一。近年来，社区牢筑“党建引领+基层服务”理念，通过积极发挥党建联盟的红色力量，不断提升基层治理水平。如今，得益于“红色物业”力量的支持，在社区大党委的带领下，小区顺利实现了垃圾当日清、违建全拆除、维修及时做、安全有保障、停车有秩序的良好局面，不仅社区环境越来越宜居，居民满意度也在不断提升。…