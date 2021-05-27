携程集团与苏州文旅集团签订战略协议苏州市携程文旅_新浪科技_新浪网

原标题：携程集团与苏州文旅集团签订战略协议 DoNews5月27日消息（程梦玲）5月26日上午，“苏作馆”上海国展中心旗舰店在上海国际会展中心举行隆重开馆仪式。开馆当日，携程集团与苏州文旅集团签订战略协议。 根据协议内容，未来双方将基于长三角一体化战略，整合苏州市现有文化旅游资源，并通过创新升级消费市场补贴+营销新模式，探索“政府+OTA+当地产业链”三位一体联动，从而助推苏州文旅市场复苏振兴，带动相关产业复苏振兴。 与此同时，为系统展示当前苏州文旅全域品牌形象，对标国内外优秀目的地城市，双方还拟推出“四季苏州 人间天堂”2021年度品牌体系。对此，携程集团CEO孙洁表示：“苏州是国内热门旅游目的地之一，同时也是携程集团紧密的合作伙伴，此次双方强强联合拥有值得期许的未来。” 在此之前，携程集团已联动苏州苏高新集团，并就“五五购物节”上线携程专辑页面。后续为进一步深化与苏州文旅资源合作，启动仪式后，携程集团还与苏州文旅集团完成签约。 未来双方将在消费模式上不断推陈出新，在消费群体上不断引流扩面，积极面向国内、国际市场集中展销“苏工苏作”艺术精品，展示江南文化魅力。