“六一”带孩子去哪玩？报告：上海最受欢迎亲子游周边游文旅亲子出游旅游_手机网易网

中新经纬客户端5月27日电 临近“六一”，同程旅行发布《中国居民家庭 亲子游 消费报告2021》，报告显示，拥有优质亲子类 文旅 IP的城市相对更受欢迎，上海、北京、西安、杭州等城市排名居前。预计2021年国内亲子游消费规模有望恢复至2019年同期水平。 近日发布的第七次全国人口普查数据显示，我国0-14岁人口为2.53亿人，占17.95%，较十年前上升1.35个百分点。《报告》认为，儿童人口规模增长，为国内亲子游市场创造巨大的持续增长空间。过去一年，在疫情影响下，居民家庭的亲子游消费行为及结构均发生一些变化，国内游尤其是 周边游 成为亲子游的绝对主力，12岁以下儿童长线出行比例有所下降。亲子游热门目的地方面，拥有优质亲子类文旅IP的城市相对更受欢迎，上海、北京、西安、杭州等城市排名居前。 根据报告，居民家庭亲子文旅消费的热门主题随着季节交替会有一些结构上的变化，其中季节性较强的主要以水上乐园/水世界为代表，需求旺季主要是暑期(7月和8月)，海洋馆在暑期处于需求相对高位，而动物园几乎是四季皆宜的 亲子出游 主题，大型野生动物园在疫情期间尤其受欢迎。值得关注的是，博物馆/科技馆的需求在疫…