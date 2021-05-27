2021Hotelex天津国际酒店用品及餐饮博览会9月举办

同期举办：2021中国国际餐饮产业博览会、花椒（天津）餐博大会、2021世界 食品 天津展 据国家统计局发布数据显示，2020年9月份，限额以上单位餐饮收入836亿元，同比增长1.9%，年内首次实现正增长。后疫情时期，我国餐饮市场持续回暖，在互联网、大数据,以及“疫情”所带来的新机遇新挑战下，行业迎来了大变革时代，新的行业生态与商业模式正在显现。 作为拥有30年历史的Hotelex品牌，通过不断的发展，现已成为餐饮酒店食品行业首选商贸展示平台。Hotelex 北京 国际酒店用品及餐饮博览会自2016年首次推出已成功举办四届，2019年展览面积达22,000平米，近300家参展企业，三天的时间里共接待近18,000名专业观众莅临。2021Hotelex北京展将移师天津， 展会 以京津冀为中心，重点拓展长江以北区域市场，辐射全国餐饮酒店食品行业商贸对接。将集合自身资源，着力打通 中餐 及中西餐融合产业生态链环节互通，为行业人士打造专业一站式 采购 平台。 展品类别：酒店用品、餐饮设备、桌面用品、食品与饮料、烘焙与冰淇淋、咖啡与茶、智慧餐饮解决方案、加盟及品牌管理、餐饮食材、调味品及原辅料、…