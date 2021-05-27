中国发布丨驾照考试取消“坡起”、婚姻登记试点“跨省通办”……6月新规来了

中国网5月27日讯（记者 吴佳潼）著作侵权法定赔偿额上限提高，驾照考试科目二取消“坡停坡起”，内地居民婚姻登记试点“跨省通办”……6月起，这些新规将影响你的生活。 侵权法定赔偿额上限提高 新修订的著作权法规定，6月1日起，对于故意侵权，情节严重的，可以适用赔偿数额一倍以上五倍以下的惩罚性赔偿。权利人的实际损失、侵权人的违法所得、权利使用费难以计算的，由人民法院根据侵权行为的情节，判决给予五百元以上五百万元以下的赔偿。 2021年6月1日起，自动挡科目二考试减少为4项。图片来源：视觉中国 试点驾照电子化 科目二考试取消“坡起” 6月1日起，公安部在天津、成都、苏州等3个城市试点发放机动车电子驾驶证，驾驶人可通过全国统一的“交管12123”手机APP申领，在办理交管业务、接受执法检查时出示使用，并拓展客货运输、汽车租赁、保险购置等社会应用场景。调整小型自动挡汽车考试内容，取消科目二考试“坡道定点停车和起步”项目。对申请小型自动挡汽车驾驶证的，科目三约考间隔时间由科目一考试合格后30日调整为20日；增驾大中型客货车驾驶证的，间隔时间由40日调整为30日。小型汽车驾驶证异地分科目考试，考试地变…