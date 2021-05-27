2021年渔博会、菌博会将于6月3日-5日在福州举行

山海经 山海情 山海经济新平台

福州2021年5月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2021海峡（福州）渔业周·中国（福州）国际渔业博览会，第二届中国食用菌产业博览会将于2021年6月3日-5日在福州海峡国际会展中心举办。

位于我国东南沿海的福建省，山海兼具，通过念好“山海经”，既要发展“高素质”，又要生态“高颜值”，着力建设均衡发展的幸福之地，持续推动区域均衡发展，取得明显成效。从“大念山海经”到闽东北、闽西南两个协作区建设，福建省克服山海差异实现均衡发展，所有设区市人均国内生产总值均超过全国平均水平。

今年是“十四五”的开局之年，福建正乘势而上，打造更多新增长点、增长极，做好数字经济、海洋经济、绿色经济，加快建设福州、厦门国家海洋经济发展示范区，布局深海养殖、临港工业、海洋装备等“蓝色产业”，向海进军不停步。而食用菌行业方兴未艾，从当年实现脱贫攻坚的山海情，到现在的百花齐放，助力乡村振兴、奔小康，福建的食用菌行业正在中国乃至世界扮演越来越重要的角色。

怎么更好演绎山海情，怎么在新时代赋予山海经济新的不一样的内涵。组委会负责人阮卫星表示，本届两个展会将以“山海经 山海情 山海经济新平台”为方向，着眼于通过展会挖掘和释放山海经济新能量，围绕山与海的融合，推动乡村振兴，服务于海洋渔业产业和食用菌行业的高质量发展。充分发挥水产品加工量、加工产值全国领先和全国食用菌产量大省优势，实现双向互动，合作共赢，通过各种形式和途径把山海资源、生态等优势和资金、技术、人才等优势有机结合起来，进一步拓展合作领域，不断增强推进山海协作的动力，不断提高山海协作的水平，借助本次菌博会和渔博会打造山海经济平台。

为此，今年展会期间将首次举办山海经济合作论坛，论坛以“山海经 山海情 山海经济新平台”为主题，围绕充分发挥“海丝”核心区等对外开放优势及山海资源、特色产业优势，聚焦山海产业协同发展、山海合作模式创新、山海大通道建设，打造提升山海经济合作新平台，更好地服务和融入构建国内国际双循环相互促进新发展格局。

来自商务部、福建省人民政府、中国远洋渔业协会、中国食用菌协会等部门单位的相关负责人将围绕“立足新阶段，把握新机遇，服务和融入新发展格局”、“在新时期山海协作中展示商务工作新形象、新作为”、“中国远洋渔业发展现状、机遇与对策”、“中国食用菌产业发展前景与区域经济合作”、“山海协作与经济高质量发展”等话题展开研讨，交流心得体会，取长补短，形成思想的碰撞。

围绕“山海经济新平台”的打造，第二届中国食用菌产业博览会，规模16000平方米，设置全国食用菌主产区、食用菌品牌展区、食用菌智能制造展区、食用菌人才对接区、食用菌大型采购商1V1对接区和山珍海味品鉴区六大展区，基本实现了食用菌全产业链的覆盖。展出的食用菌产品包括食用菌干品、鲜品、休闲食品、调味品、保健品等；展出的食用菌上下游产品包括食用菌从菌种培育、种植、栽培到生长、采摘、包装、加工全流程所需的辅助物资及相关设备。通过近一年的筹备，第二届展会吸引了福州罗源秀珍菇、宁德古田银耳、南平顺昌海鲜菇、湖北随州香菇、山东邹城蘑菇、河南清丰白灵菇、云南昆明野生菌、河南宝丰珍稀菌等十大全国优势食用菌主产区盛装亮相，并有来自福建、江苏、浙江、广东、广西、河北、河南、湖北、山东、新疆、甘肃、黑龙江、北京、重庆、上海等20个省份和地区的近300家企业参展，省外展商占比达65%。通过多渠道宣传及邀约，展会期间预计将有超万名专业客商到会。展会同期将举办中国菌界闽商大会、2021年中国菌业周科技论坛、食用菌基因编辑技术研讨会、“跨境电商卖好菇”营销论坛、食用菌新品种知识产权保护培训等15场高品质专业论坛及活动。

中国（福州）国际渔业博览会方面，本届福州渔博会规模46000平方米，设置海鲜食材、远洋渔业纯天然产品、渔业机械设备、水产加工、水产养殖、福州金鱼及休闲海洋渔业六大展区，展品覆盖整个渔业水产行业及周边产业链，从各类鲜活水产品、冷冻水产品、水产干货、海鲜食材、鱼糜鱼浆制品、海鲜调味品，再到养殖技术、水产加工、智慧渔业、包装、水产饲料及种苗、远洋捕捞等相关设备。目前已有来自福建、山东、浙江、广东、江苏、上海等15个省份和地区的351家企业参展，省外的展商占比超过40%，总展位数1750个。通过与超过280家媒体达成战略合作和多渠道邀约方式，展会期间预计有超过16000名专业观众、超50个行业商协会到会采购洽谈。同时今年展会注重专业化、市场化开拓，以会招商、以会促展，拟开设2021年中国日料邀请赛（福州站）、第七届中国日料产业发展大会（福州峰会）暨中国饭店协会日本料理专业委员会换届大会、第二届福建省餐饮创新发展论坛等超过二十场专业会议论坛，为渔业产业发展建设助力。

2021年渔博会、菌博会将于6月3日-5日在福州举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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