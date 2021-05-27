贵州贵阳2021年5月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 5月26-28日，以“数智变 物致新”为年度主题的2021第六届中国国际大数据产业博览会在贵阳举行。数博会由国家发展和改革委员会、工业和信息化部、国家互联网信息办公室和贵州省人民政府共同主办，浪潮集团副总经理王洪添应邀出席大会开幕式，浪潮通信董事长林巍参加大会“科创中国：5G驱动数智化转型高端对话”，浪潮核心产品方案精彩亮相大会展区，全面展现浪潮新一代信息技术企业实力。

浪潮声音

在“科创中国：5G驱动数智化转型高端对话”上，林巍表示：数字经济发展离不开5G独有的网络能力，网络是一切技术发展的基石。数字化转型不仅是简单的“IT+CT”，还需要注入行业智慧和数据能力的全新变革。浪潮是新CT厂商，更是IT和CT深度融合厂商，将积极推动网络架构的开放，网络和计算的深度融合，全力打造最开放、最具性价比、最满足行业需求的新一代云网融合通信产品和服务，推动5G和新基建融入千行百业，助力数智产业发展。

浪潮荣誉

在2021数博会领先科技成果发布会上，浪潮AI超级服务器AGX-5荣获科技成果新产品奖；浪潮GS财务共享、国土（自然资源）综合管理服务云平台、自然资源综合管理服务云平台（国土空间基础信息平台）、浪潮区块链服务平台、不动产登记“一网通办”便民服务平台、浪潮商务万象大数据平台、基于区块链的标识解析创新应用、浪潮智慧城市视频云平台、边云协同5G边缘计算力支点、政务数据治理云服务模式10个项目分别获评科技成果优秀项目。

浪潮展示

在数博会上，浪潮还搭建了科技感十足的展区，全面展示开放计算、智慧云海、智慧存储、浪潮云、云洲工业互联网平台、5G、大数据、智慧城市、云ERP、智慧行业等核心业务以及解决方案。

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数智变物致新 浪潮参加数博会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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