美标精彩亮相2021年上海国际厨卫展

两大新品宜乐、宜韵首发赋能“智适科技”理念

上海2021年5月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 5月26日，骊住集团旗下百年卫浴品牌美标携首发新品与全新品牌理念“智适科技”精彩亮相2021年上海国际厨卫展，在E1E03展位为消费者、经销商、设计师与行业伙伴描绘了新消费趋势下的理想家居生活空间，助力厨卫展“引领新时尚，畅通全产业链换代升级”。

源自1872年的美标是最早进入中国市场的外资企业之一，始终秉持人性化理念，为消费者提供“悦目、暖心、安全”的一体化卫浴解决方案。2021年适逢骊住集团成立十周年，美标品牌也揭幕全新面貌 — “美标红”以门头形式于国际厨卫展上首次公开亮相。充满活力的美“骊”面貌，展现了品牌向新而生、不断自我革新的年轻姿态，也印证了美标始终以创新驱动发展，将健康环保、优雅美好的生活方式传递给更多消费者的长期承诺。



2021年上海国际厨卫展美标展台

智适科技，改变卫浴生活

本次展会，美标携“智适科技”理念全新亮相，解读品牌的前沿科技、优质产品与人性化设计。始终以消费者需求为出发点的美标认为，科技应当主动适应人的需求和体验，使生活变得更简单、更舒适。可以说，“智适科技”重新定义了科技与人的关系。通过其独有的卫净界系统、前沿的数位感应技术、节能阀芯技术和恒温技术，美标将科技恰当融入消费者日常生活的点点滴滴，打造更为舒适、简洁的家居生活方式。而首发新品宜乐（e-Lite）智能一体化座厕和宜韵（Smart-Air）智能电子便盖更是“智适科技”在产品层面的最新力作。

宜乐（e-Lite）智能一体化座厕集精巧外观、人性化设计与强大的实用功能于一体，满足时下消费者对于智能座厕的全部需求。从美学维度来说，宜乐智能一体化座厕盖板纤薄、机身小巧，椭圆形柔和外形与全裙设计塑造了流畅而时尚的线条，扩大更多卫浴空间的同时成为整体设计中的点睛之笔。从功能实用性与舒适性来说，该座厕搭载卓越的体感自适应和活水即热技术，即开即用、精准控温，提供多种清洗模式与座温、风温、水温的选择，全面提升消费者的家居卫浴体验。同时，宜乐智能一体化座厕兼具功能齐全、清晰简洁的遥控面板和便于操作的“一键智洗”，充分考虑到各类使用人群的需求。

宜韵（Smart-Air）智能电子盖板则是“薄而不简”的代表之作 — 这款型薄盖板最厚处仅为98mm，和市场普通盖板相比减少了30%厚度，以纤薄设计与极具时尚感的流畅线条，完美适配各类座厕。在使用中，宜韵智能电子盖板采用人体工学设计，通过变频即热、活水恒温等科技，使舒适的使用体验一步到位。一键清洗与烘干功能的组合，可以方便包括年长者与年幼者在内的各年龄段人群使用，更有冷热按摩和多重清洗功能助力智能家居的实现，帮助轻松升级舒适、洁净、安全的如厕体验。

面对疫情新常态下公众对于卫生健康的需求，美标以其独有的“卫净界”系统赋予座厕产品更高的洁净标准。“卫净界”系统集乐享净、双冲净、水瓷超净技术和无圈孔设计于一体，轻松解决座厕“抗菌，抗污及冲水”三大难题，打造全方位健康洁净的座厕环境。本次厨卫展推出的新品宜乐智能一体化座厕即采用双冲净技术和无圈孔设计，搭配抗菌釉面与自洁可拆卸喷嘴，大幅减少细菌滋生、交叉感染的可能性；宜韵智能电子盖板则采用符合SIAA权威认证的银离子抑菌座圈，可抑制99%大肠杆菌和金黄色葡萄球菌，并通过可拆卸式抑菌喷嘴，使用前后智能自洁，为用户的健康保驾护航。

以人为本，量身定制理想家居生活空间

基于对不同类型消费者的需求洞察，美标为老年康养、备孕新生、舒适升级以及租房一族这四大人群设置了不同的产品选择。本次厨卫展的展台上，美标通过打造都市一族、年轻家庭、老年康养三大展区，呈现为他们量身定制的卫浴解决方案。针对都市一族，美标推出高性价比产品组合，助力追求品质生活的年轻租房一族升级卫浴空间；面对有着备孕新生需求及追求舒适升级的家庭，美标则以智能座厕和整体套间产品，帮助广大家庭解决卫浴空间的长期痛点；随着老年康养的需求不断增加，免触座厕和坐式淋浴器等细节设计，贴心满足了老年用户的需求，为其打造更为安全舒适的卫浴环境。

与此同时，美标纤格套间与新阿卡西亚舒薄丽套间也在本次厨卫展亮相，阐述美标风格多样、追求细节的设计美学。美标纤格系列以超椭圆为设计灵感，融合品牌标志性元素边框和枕形，线条柔和流畅，外观时尚精致，彰显柔和极简主义精髓；新阿卡西亚舒薄丽套间则受流线型造型和简约感启发，以超光滑薄边设计塑造现代时尚风格，同时兼具舒适型和科技感。

除了在展台呈现两大风格套间与三大应用场景，本次展会美标还设置了神秘卫浴体验空间，以AR和触屏互动等形式丰富观者的体验，观者可以沉浸式欣赏美标设计师们的卫浴设计作品，数字化了解美标产品信息，寻找家居、家装新灵感。

在美标不断迭代新产品、新技术和新设计的同时，为了助力消费者更轻松、安心地升级理想卫浴空间，美标亦携手骊住集团旗下德国高仪、日本伊奈，共同推出“24小时美骊焕新”服务，提供24小时内完成送拆装一站式卫浴焕新服务，为消费者带来快捷、专业、省心的卫浴升级体验。

自品牌建立之初，美标始终关注技术革新，以消费者需求为核心，打造出更高标准的卫浴解决方案，升级消费者的美好生活。作为“厨卫风向标”，上海国际厨卫展为美标提供了展示和交流的绝佳平台。未来，美标将携手广大经销商与行业伙伴，持续推动中国卫浴行业标准的不断提升，帮助中国消费者实现美好居家生活的愿望。

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