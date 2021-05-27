2021年华德士薪资调查

前言科技领域持续保持对人才需求增长，55%的信息科技企业会给员工加薪

上海2021年5月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2020年上半年受到新冠疫情的影响，中国经济发展骤然停止，企业招聘计划暂停，整个招聘市场受到了非常大的影响。但随着中国对疫情的控制得当，2020年下半年市场逐渐恢复。报告显示2021年各行各业约有63%的专业人士打算另寻新机会，同时，华德士上海办公室负责人及总监李维表示：“2021年在招聘市场上将会活跃的行业有智能制造行业、医药和医疗器械行业、消费品行业以及高科技行业”，华德士预测在2021年的招聘市场上会出现较多人才跨城市的流动。

前沿技术领域人才需求持续增加

随着5G、人工智能、工业互联网为代表的新型基础设施建设得到进一步关注，产业链、供应链得以重构升级，并推动了各行各业的创新发展力。在疫情推动下，互联网的招聘市场相对较为活跃，其中以电商、生鲜购物、游戏直播等行业发展尤为快速。华德士华南地区及香港金融服务区域总监 John Mullally表示：「在华南地区，“科技”领域招聘不仅体系在大家熟知的电子商务行业，由于机器人和先进自动化在制造业生产过程中占据着重要的一环，高科技也是制造业未来的发展方向。奥港澳大湾区的公司也在不断吸引人工智能、机器学习、数据科学等前沿技术领域的人才」。2021年报告显示55%的信息科技企业会给员工加薪，并且在一些新兴技能的岗位如算法、大数据的薪资浮动范围将会非常广泛。

医疗行业仍将是招聘关注的重点行业

新冠疫情加速了中国医疗体系的转型，推动了企业数字化技术和解决方案的市场布局。2021年的招聘趋势与中国继续深化医药市场改革密切相关，为了配合国家出台的价值医疗，病人分流和医保控费等大政方针，华德士上海医疗健康资深经理朱诗韬表示：「医疗行业企业会在市场准入、多渠道营销以及基层市场加大对人才的投入」。同时，报告也显示36%的医疗行业专业人员会寻找新机会，市场上对于专门从事临床开发、法规政策和研发等职能板块可能出现人才短缺。

工程与运营行业高阶人才需求稳定上升

新冠疫情对全球供应链的影响导致了越来越多的企业着眼于本地化的研发、生产和销售。华德士预测在2021年，企业组织的分工和变革将以本地化为中心。在生产和运营领域，具有战略思维又能俯身做事的中高阶管理人才更受企业青睐。同时他们需要拥抱变化，具有变革管理经验。华德士苏州副总监支蓉蓉表示：「在工程和技术领域，具有“一技之长”的专职技术人才依然供不应求，比如本地化产品的开发，新产品的创新，自动化数字化产品的应用，这些技术的导入将为企业在本土业务的发展提供很大的帮助」。此同时，2021年1季度，国内投资环境态势乐观，工业制造业人才需求旺盛，苏州本土市场对人才的需求从传统制造业需求逐渐转向对科技例如5G、半导体、人工智能、工业互联网、机器人自动化、算法、大数据以及生命科学领域的临床研发、法规政策、政府职务的职位需求。华德士苏州办公室负责人及总监朱丹表示：「目前岗位的竞争从本土化已经发展为区域化，特定行业人才甚至从全国化到全球化。新市场新业务对传统制造业的人才提出了更高的要求，如何适应新的市场，如何创造平台而不是固守于之前的500强公司经验的能力将更受欢迎」。

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华德士中国薪资调查2021

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