上海2021年5月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 史上最热“五一”黄金周全面刷新出行历史峰值，去年因疫情而一时低迷的中国旅游业在复苏之路上势头正劲。在消费者出行需求持续释放的同时，旅游业作为就业容量的重要提供产业，也承担着挖掘就业潜力、提振从业者信心和提升行业管理和服务水平的重任。近日，洲际酒店集团宣布与多家院校达成多模式、多梯队的校企合作，持续加大在培养中国酒店业人才方面的努力，同时也在人才战略中积极承担企业社会责任。

携手复旦大学旅游学系，产学研结合深入合作

2021年5月19日，洲际酒店集团与复旦大学旅游学系正式签订战略合作备忘录，双方将携手在包括行业人才联合培养、教学资源及信息共享和行业实践案例教学等方面展开全面而深入的合作。

洲际酒店集团大中华区人力资源副总裁许莹莹表示：“复旦大学是世界知名、国内顶尖的综合性研究型大学。复旦大学旅游学系作为上海市最早培养旅游管理硕士及博士研究生的高校之一，多年来为旅游与酒店行业培养了众多精英人才。而作为最早进入中国市场、也是目前规模最大的国际酒店集团之一，洲际酒店集团也通过广博的网络和成熟的人力资源战略，为中国酒店业培养和输送了大量本土人才。强强联手，打造产学研结合的人才培养机制让我们倍感振奋。”

本次签约不仅代表着校企双方战略合作伙伴关系的达成，亦为洲际酒店集团校企融合人才战略的实施再添重要一笔。洲际酒店集团始终重视对本土人才的投资，其中校企合作就是一个重要的渠道。自2006年以来，洲际集团酒店已在全国与超过110家学校建立校企合作关系。依托在华发展37年的经验和优势，根据行业人才需求的变化，为合作院校的学生带来与时俱进的行业实践经验及最新行业信息分享、提供更广的职业发展选择与成长路径，从人才维度助力中国酒店行业高质量发展。

“洲际惠喑学院”揭牌，探索校企合作新领域

洲际酒店集团对社会责任的承诺贯穿其企业经营的方方面面，也包括人力资源目标与战略。随着在华业务的不断拓展，洲际酒店集团着力推动周边环境及社区产生积极变化，营造开放、接纳的文化 — 这一宗旨也为其打开了在华校企合作的新领域。

2021年5月9日，洲际酒店集团与无锡市特殊教育学校共建的“洲际惠喑学院”正式揭牌。这是洲际酒店集团首次与特殊学校合作共建学院，致力于为听障青少年打造包括职业技能素质培养、就业辅助与职业发展引领的全面特殊教育支持体系。无锡市特殊教育学校与洲际酒店集团都将成为培养主体，共同制定人才培养方案，来自洲际酒店集团的企业专家也会定期为学生授课。目前，双方以客房服务、石材养护和洗涤等适合学生的专业为培养方向，后期还将不断拓宽专业覆盖面。

许莹莹表示：“帮助特殊群体融入社会、靠自身力量实现人生价值是一项意义重大的事业，能够发挥企业力量与专长参与其中，我们感到非常自豪。拥有80年办学历史的无锡市特殊教育学校是中国特殊教育的示范单位，与无锡市特殊教育学校全面战略合作伙伴关系的达成，使洲际酒店集团成为国内听障青少年职业发展校企合作模式的先行者。未来我们还将在人力资源、包括校企合作领域进行更多践行开放、接纳文化及企业社会责任的探索。”

关于洲际酒店集团

洲际酒店集团 [伦敦证券交易所：IHG，纽约证券交易所：IHG（ADRs）] 是全球领先的国际酒店集团，秉持“以善为本，以诚待客”的企业使命。

洲际酒店集团旗下现有16个品牌，并运营着全球规模最大的酒店忠诚客户计划之一 — IHG®优悦会。洲际酒店集团旗下近6000家酒店遍及世界100多个国家和地区，另有约1800家在建酒店。

洲际酒店集团品牌家族包括：

奢华精品系列 ：六善酒店、度假村及水疗，丽晶酒店及度假村，洲际酒店及度假村，金普顿酒店及餐厅，英迪格酒店

：六善酒店、度假村及水疗，丽晶酒店及度假村，洲际酒店及度假村，金普顿酒店及餐厅，英迪格酒店 高端系列 ：华邑酒店及度假村，皇冠假日酒店及度假村，逸衡酒店，voco酒店

：华邑酒店及度假村，皇冠假日酒店及度假村，逸衡酒店，voco酒店 品质系列 ：假日酒店及度假村，智选假日酒店，avid hotels

：假日酒店及度假村，智选假日酒店，avid hotels 长住系列：Atwell Suites，Staybridge Suites，Holiday Inn Club Vacations，Candlewood Suites

洲际酒店集团有限公司是集团控股公司，成立于英国，分别在英格兰及威尔士注册。洲际酒店集团在全球拥有约35万名员工，分别在各地的酒店及集团办公室工作。

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*数据截至2021年3月31日

洲际酒店集团探索多模式校企合作，助力行业就业策略升级迭代 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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