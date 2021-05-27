本年度第二次第上榜最佳雇主彰显公司对培养和提升人才的持续承诺

上海2021年5月27日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球工程轴承及传动产品行业领导者铁姆肯公司（纽约证交所股票代码：TKR）被评为《福布斯》2021年度美国应届毕业生最佳雇主之一，彰显了公司对培养和提升工程及其他学科顶尖人才的持续承诺。

“这一认可对我们尤为有价值，因为它反映了对铁姆肯公司及职场都较为陌生的新员工的意见。”铁姆肯公司人力资源副总裁Natasha Pollock表示。“我们的员工珍视在全球各地从事专业工作的机会，从而为提升社会效率做出贡献。每天，我们的客户向我们优秀的人才团队寻求知识和经验的帮助，去应对最具挑战的难题。”

我们鼓励应届毕业生来铁姆肯公司寻找就业机会。在这里，员工们跨学科跨地域合作，并从团队成员的不同视角中获益。铁姆肯公司还为员工提供持续性的在职培训和职业发展机会。

《福布斯》与世界领先的统计门户网站和行业排名提供商Statista Inc.合作，在年度排名中确定最受新员工青睐的公司。超过2万名来自千人以上规模公司的美国年轻专业人士参加了这项独立调查，调查的重点是与工作有关的问题和他们在工作场所的经历。

调查参与者被要求评估他们向家人和朋友推荐雇主的可能性。他们还根据以下方面对其雇主进行评估：氛围和发展、多样性、形象、工资、工作环境和工作条件。此外，参与者还被要求对各自行业中的其他雇主进行正面或负面评价。

铁姆肯公司今年早些时候还入选《福布斯》2021年美国最佳雇主榜单。该评选结果是基于一项对25个行业5万名职员的独立调查得出的，铁姆肯公司是工程和制造业企业类别中领先的中型雇主之一。

关于铁姆肯公司

铁姆肯公司 (NYSE: TKR; www.timken.com) 研发并营销高品质轴承和动力传动产品，并不断扩展产品线。凭借超过一个世纪的创新和知识积累，我们持续提升全球机械设备的可靠性和效率，推动世界进步。铁姆肯公司2020年销售额达35亿美元，在全球42个国家和地区拥有超过17000名员工。铁姆肯公司荣获《新闻周刊》评选的美国最负责任公司、道德村协会评选的全球最具商业道德企业以及《福布斯》评选的美国最佳雇主等称号。

铁姆肯公司大中华区总部设在上海，为能源、航空、铁路、汽车、冶金、采矿、水泥和机床等众多工业行业提供轴承和动力传动产品。在大中华区，公司拥有员工超过3600名，在13个主要城市设有各级办事机构，并建立了5家轴承制造基地和3家动力传动产品制造基地，以及1家工业服务中心和多个物流、工程技术中心。铁姆肯公司致力于创造价值，并积极投身所在社区的建设及其可持续发展，以塑造更美好的世界。

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铁姆肯公司被《福布斯》评为美国应届毕业生最佳雇主之一 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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