汉华文旅2.18亿摘得南宁西乡塘地块 总面积14.89万平米-房产频道-和讯网

【爆】连续5日获得北上资金净买入！累计达1.46亿元！值得关注，点击速看>> 观点地产网讯： 5月28日，广西省南宁市西乡塘区金陵镇东南村的GC2021-028地块成功出让，由广西汉桓文化 旅游 投资有限公司（汉华文旅）以总价21752.1979万元（折合2.18亿元）成交。 该地块总出让面积148882.39平方米（折合223.323亩），地块一、地块二、地块三成交单价：111万元/亩，楼面地价：1189元/平方米；地块四、地块五成交单价：73万元/亩，楼面地价：1825元/平方米。 其中，地块一出让面积为40388.22平方米（折合60.582亩），地块二出让面积为28455.53平方米（折合42.683亩），地块三出让面积为26762.85平方米（折合40.144亩），均为城镇住宅用地；地块一、地块二、地块三：容积率＞1.2且≤1.4；建筑密度＞22%且≤28%；绿地率≥35%；建筑限高≤60米。 地块四出让面积为28417.97平方米（折合42.627亩），土地用途为零售商业用地、娱乐用地，容积率＞0.4且≤0.6（其中娱乐康体容积率≤0.42），计容建筑面积中不同性质建筑面积…