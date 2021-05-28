再推机票盲盒 在线旅游企业出招瞄向端午头等舱机票旅行在线旅游盲盒_手机网易网

北京商报讯（记者 关子辰 吴其芸）5月28日，同程 旅行 宣布 机票 盲盒 活动再度开启。北京商报记者了解到，此次已经是同程旅行开启的第五轮机票盲盒。同时，飞猪也再次上线了机票盲盒。由此看来，这些 在线旅游 平台也在试图利用机票盲盒为即将到来的端午节"带节奏"。 据悉，在5月28日-30日期间，同程旅行98元的机票盲盒可开出单程或往返机票，并全部纳入同程旅行"行程无忧"服务保障，如因盲盒机票的航班延误或取消而影响行程的，相关产品还可免费退改。值得注意的是，由于机票盲盒出发时间为购买盲盒后3天至30天，本次机票盲盒将覆盖端午假期出行的机票。 而飞猪本轮66机票盲盒正式抢购在5月31日到6月2日，连续三天每天三场。机票盲盒包含单人盲盒、双人盲盒、亲子盲盒三种，其中单人盲盒是66元，双人和亲子盲盒132元，每个账号最多有机会获得三张参与券，分别参与一种盲盒的抢购。此外，飞猪还明确表示，将 头等舱 加入了本次盲盒抢购中，三种盲盒都有可能开出头等舱。 业内人士表示，现在部分在线旅游平台再度推出机票盲盒，目的也是在为持续恢复的旅游市场做着准备。 特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒…