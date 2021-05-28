藏航部分航班执行特惠票价

5月27日，记者从拉萨火车站获悉，6月7日至6月24日，拉萨至西宁加开Z6812次旅客列车；6月6日至6月23日，西宁至拉萨加开Z6811次旅客列车。Z6812次列车于18：00时从拉萨出发，途经那曲、格尔木、德令哈，于次日14：10抵达西宁；Z6811次列车20：30从西宁出发，途经德令哈、格尔木、那曲，于次日17：18抵达拉萨。 同时，记者从西藏航空获悉，西藏航空西安、西宁中转联程机票将执行特惠票价。即日起至6月30日，凡选择西藏航空出行，由拉萨、日喀则、林芝、昌都经西安中转至西藏区外城市的，或由西藏区外城市经西安，中转至拉萨、日喀则、林芝、昌都的联程航班旅客，享最低690元机票优惠。中转西安机场还可享以下免费服务：提供航站楼内多种类型的免费餐食或凭中转免餐消费码直接现金抵扣20元；间隔时间在4-8小时的中转旅客，可享受航站楼内“眯一会儿”航星酒店服务；间隔时间在8-48小时的中转旅客，可享受1晚免费住宿及接送服务，均限1床/人（单间补付差价），散客提前24小时、团队提前48小时预约办理；间隔6小时以上的中转旅客，可享受机场至西安市区往返免费大巴服务一次。中转旅客需提前通过“西安机…