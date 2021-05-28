扬州: 做好"旅游+" 推进"两古一湖"文旅项目建设

中国网5月28日讯 近日，扬州市人民政府印发《关于促进文化和旅游产业融合发展的实施意见（2021－2023）》，加快促进文化和旅游更广范围、更深层次、更高水平融合发展，加速构建文旅产业新发展格局，扬州市将进行 资源整合， 做好园林＋旅游， 推进“两古一湖”（古运河、古城、瘦西湖）重点文旅项目建设，在“经典”之上再创新亮点。 据悉，扬州市将以“＋文旅”发展理念，促进教育、卫健、体育、会展、科技、工农业、水利等与文旅的融合发展，打造红色旅游、康养旅游、赛事会展游、科普研学游、工业旅游等旅游新业态。创新营销手段，通过“景区联动、部门联动、要素联动、区域联动、国际联动”建立整体文旅营销体系，通过美食载体建设、美食产品开发、美食节庆举办释放旅游美食消费潜力等。 与此同时，扬州将 聚焦文旅产业存在的短板弱项，有针对性的提出应对措施：通过“扬州是个好地方”IP、扬州非遗IP、扬州文博IP打造，推出扬州特色文旅产品；通过“历史文化名城解读工程”、“微景观”解读、规范导游讲解、文化知识普及等讲好扬州故事；优化旅游立体交通体系，提升航空、轨道交通、城市道路、港口通达效率；建立智慧监管平台、智慧旅游服务平台…