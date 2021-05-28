携程：去年五成商旅人士四到八个月没有安排出差，金融、互联网业出差频率下降明显

周姝祺 · 2021/05/28 15:00 来源：界面新闻 字体： 宋 图片来源：视觉中国 出差对于职场人来说并不陌生。但去年受疫情的影响，商旅出行的比例大幅下降。携程商旅近日发布的《2020-2021商旅管理市场白皮书》显示，超过一半的商旅人士4~8个没有安排出差，住宿餐饮业、教育、互联网行业、工业等行业差旅活动受疫情影响更为强烈。 五成商旅人士四到八个月没有安排出差 根据全球商务旅行协会数据，2020年全年，全球商务旅行支出下降幅度达51.5%，2020年的商务旅行支出损失将是2008年金融危机时期的10倍。在普遍走低情况下，中国仍是世界上最大的商务旅行市场。 白皮书调研发现，2020年在拥有海外差旅业务的企业中，企业的差旅活动仍以亚太地区为主要目的地，其次为欧洲和美洲。入境限制、航班取消、海外市场拓展受影响等都是海外差旅支出下滑的原因。 通过对企业差旅负责人调查，白皮书数据显示，88%的商旅人士表示2020年差旅受疫情影响较大，其中51.1%的商旅人士表示4~8个月没有安排出差。 从企业类型来看，民营/私营企业，小型企业差旅活动受疫情影响程度更高。不同行业受影响程度也有所不同…