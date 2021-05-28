展示焕新员工体验的综合式生活质量服务

上海2021年5月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 生活质量服务的全球领军企业索迪斯受邀出席在成都举行的办公体验年度盛会“Work&Wow办公体验节”，全方位展示其提升员工职场办公体验的综合式生活质量服务。索迪斯大中华区副总裁严健在体验节论坛发表主题演讲，通过介绍驱动未来工作场所变革的关键因素，揭示生活质量服务如何助力提升员工职场体验和敬业度。

由国内知名企业行政设施行业新媒体 — 知行晓政举办，Work & Wow办公体验节聚焦职场人群、企业办公，整合疫情下改变与挑战带来的思考与突破，集合前沿办公趋势与新科技，重新构建办公体验的洞察，打造办公体验年度盛会。

办公江湖 不止所见

在本次体验节上，索迪斯与众多来自不同行业背景的企业和嘉宾，通过创新前沿观点的分享跨界共融，共议新常态下办公体验的新趋势。同时，着眼探索企业当前的办公痛点与迷思，带领现场的参会嘉宾从“以人为本”的视角展望行业趋势，重新构建办公体验赋能生产力的无限可能。



索迪斯华中及华西区总经理兼索迪斯大中华区人力资源总监严健发表主题演讲

索迪斯华中及华西总经理兼索迪斯大中华区人力资源总监严健在主题演讲中分享了索迪斯在提升员工职场办公体验的前瞻视野：

在疫情期间职场人历经了办公上的诸多挑战和改变，在办公这一片江湖天地里，人作为办公的主体，不限于环境影响，为追求更高质量的工作和体验，催生和塑造了多样化的职场办公方式。

办公早已不再是我们看到的一个简单的只局限于工位、电脑这些硬件设备支持的物理空间，我们需要发现所见背后是洞察员工需求，为员工提供多种工作场景需求解决的资源及体验服务，以此焕新员工体验，提升员工敬业度。

索迪斯旨在每日为客户和消费者提供工作场所无缝的人性化综合服务体验，通过重塑员工职场办公体验，帮助员工和公司最大化发挥潜能。

“以人为本”的综合式生活质量服务焕新员工职场办公体验

索迪斯在现场搭建了以“全方位聚焦办公场所体验”为主题的展台，利用实景重现企业餐饮、企业办公的多种场景，通过现场烹饪展示、线上点单线下取餐等无边界用餐模式的演示，为现场的参会者带来沉浸式的体验，使参会者全方位感受到索迪斯打造的极致用餐体验和办公体验。

索迪斯华中及华西总经理兼索迪斯大中华区人力资源总监严健表示：“以人为本，以客户和消费者为核心”是索迪斯一直秉持的服务价值观。数字化与创新转型后的服务能力升级，将我们对‘生活质量服务’的理解融入到提升办公场所体验的各个环节中，从前期设计、到项目管理、到后期运营，从餐饮服务、一站式设施管理服务、标准化及个性化的茶水间服务解决方案、多维度的健康生活服务等，全方位提高员工在办公场所的综合式生活质量。”

此次索迪斯在成都的精彩亮相彰显了索迪斯致力于发展中西部地区的的承诺。着力于这一具有战略意义的重要市场，未来索迪斯将不断深化本土运营能力和创新能力，同时引入索迪斯在全球运营的丰富经验和多样化的解决方案，为当地客户和消费者带来更多元化更具价值的服务和体验。

索迪斯亮相办公体验年度盛会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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