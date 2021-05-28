里斯战略定位咨询：长城汽车背后的战略思考与洞见

北京2021年5月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 里斯战略定位咨询中国合伙人、里斯战略定位咨询中国战略委员会成员刘坤受邀出席由中国人民大学商学院举办的首届全球数智营销峰会，并发表了题为《长城汽车的品类战略》的主题演讲，分享了长城汽车过去十年的战略历程，以及里斯咨询为长城汽车制定战略历程背后的战略思考以及商业洞见。本次峰会邀请了500多位众多具革新精神的杰出企业领袖和懂营销管理的资深学术专家汇聚一堂，海尔、华为、中粮可口可乐等多家知名大型企业聚焦社会各界高度关注的前沿实践和优秀案例，共同探讨新趋势下的进化逻辑和突破之道。

刘坤介绍道，里斯战略定位咨询自2008年为长城汽车提供战略定位咨询服务至今，协助长城汽车十年打造五个品类第一，始终致力于推动长城汽车敢于为先，打造极致化战略，远离市场竞争红海，主动寻找蓝海，引领并开创蓝海，从而实现企业的持续增长。

刘坤首先回顾了里斯咨询与长城汽车的合作初期，即2008年-2013年，彼时中国汽车市场竞争激烈，由于中国汽车产业起步较晚，领先车企纷纷强势进入中国市场，合资品牌风头正盛，而自主车企则正处于起步阶段，当时长城汽车在整个乘用车市场中排名倒数第二，一道课题摆在了里斯与长城的面前：如何能够在竞争激烈的汽车市场后来居上？

彼时的长城汽车将丰田作为标杆企业进行战略对标，包括精益生产理念和整体品牌架构，同时经营了8个业务品牌，但除了皮卡之外，没有任何一个品牌在细分市场中建立起主导地位。因此，里斯咨询团队为长城汽车给出了非常重要的战略建议：聚焦一个品类——SUV，集中资源打造一个品牌——全球经济型SUV品牌哈弗。正是这条建议，帮助长城汽车从80亿成长到了1000亿。

在为企业进行战略制定的过程中，里斯战略定位咨询有两大基准战略原则：第一，趋势大于优势，品类才是隐藏在品牌背后的关键力量；第二，抓住小池塘中的大鱼，因为品牌的强大来自于对品类的主导。基于这两大准则，里斯咨询对当时的中国汽车市场进行了行业发展规律和心智认知研究之后，作出了SUV将会是未来十年具成长潜力的细分品类的判断。当时几乎所有车企都在争夺轿车市场，市场已经达到非常饱和的红海状态，而SUV市场在当时则是蓝海市场，如能抓住机遇率先布局，就有可能打造出品类之王。

当长城汽车来到1000亿的成长关口之后，市场环境再次发生变化，摆在长城汽车和里斯咨询的课题是：如何开启新一轮增长？刘坤表示，在布局这个阶段战略节奏的背后，依然有一个重要的战略准则：品类作为商业界的新物种，是不断分化和进化的。

因此，从2013年起，里斯咨询就开始联合长城汽车打造了一个又一个新品牌：2013年将哈弗品牌独立，2016年推出中国豪华SUV品牌——WEY，2018年推出经济型电动车——欧拉，2020年推出潮玩SUV品牌——坦克。刘坤指出了这些品牌背后的共同点，即：寻找并开创一个新品类。

刘坤简要介绍了开创新品类的两种主要方法：抢占心智和站在领导者对立面。这两种方法实际上暗合了品类不断分化和进化的规律，在开创新品类的战略过程中非常有效，并且能够经得住市场的验证。以氢能为例，里斯咨询经过研究认为，2030年氢能源产业链将会迎来战略性的崛起机遇，而长城汽车在2021年3月即推出走氢能和纯电动路线的高端品牌沙龙智行，提前布局了下一个十年的战略性机会。

刘坤指出，目前大多数企业在做的事情是盲目追逐领导者，或模仿对标领导者，因为这是更容易做到的事情，但这样做将对企业造成巨大的战略隐患。企业在识别出战略趋势机遇之后，要开创并定义新品类，敢于提前布局未来。

此次峰会上，刘坤还与众多嘉宾一起，共同参与了由中国人民大学商学院举办的全球数智营销案例大赛的启动仪式。中国人民大学商学院长期高度重视案例开发和案例教学，为了寻找更多中国企业的最佳实践，用理论素养和深度思考把优秀实践整理提炼成具有普适规律的管理理论和模式，再反哺支持管理实践，形成中国案例研究和教学的高地。

里斯战略定位咨询中国合伙人刘坤出席2021全球数智营销峰会 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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