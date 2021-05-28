北京2021年5月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 5 月 20 日至 23 日，以“智能新时代：赋能新发展、智构新格局”为主题的第五届世界智能大会在天津举办，一批“国之重器”和前沿技术成果集中亮相，一场人工智能领域盛宴盛大举办。浪潮集团董事长邹庆忠应邀出席大会开幕式及高峰会，浪潮集团旗下多家产业公司负责人参加大会相关分论坛并发表演讲；浪潮核心产品技术精彩亮相展会，全面展现浪潮新一代信息技术企业实力。

浪潮声音

在5G+工业互联网峰会上，浪潮通信副总经理武帅表示：行业数字化转型向纵深发展，对带宽、时延、安全性等方面的要求越来越苛刻，多样化连接，分布式算力的信息基础设施需要灵活适配、快速部署、一体化供给和服务。浪潮面向5G 2B市场，发布5G云网融合一体机（iAIO），满足客户“最后一公里”的多样化、灵活部署的连接+计算需求，已在工业互联网、智慧园区、智慧水利、智慧环保、智慧交通、智慧能源等12类场景中应用。

在2021全国工业互联网平台赋能深度行（天津站）上，浪潮工业互联网负责人庞松涛表示：促进工业互联网平台从“建起来”到“用起来”，赋能千行百业，需要汇聚并挖掘工业数据价值，标识解析体系是关键。浪潮云洲链平台打造可信数据自由流，提供智能制造、流程优化、供应链金融等应用服务，围绕装备机械、化工、制药、电子、食品、采矿等行业，创新探索“工业互联网+智能制造”实践路径。

在智能健康与医疗高峰论坛上，浪潮健康董事长兼CEO高传贵表示：当前，广泛场景亟需健康医疗大数据新基建。浪潮健康医疗大数据平台已覆盖5个省市、6540万人口，助力天津、内蒙古等多省市建设区域大数据和数字健康产业新基建，面向居民、政府、医疗科研、企业服务等多领域应用服务场景，赋能高质量社会治理。

在中国先进制造业集群高峰论坛上，浪潮通软副总裁魏代森表示：正在崛起的新一代ERP更加注重以数据驱动为核心的产业协同和模式创新，并成为智慧企业的核心运营系统。以浪潮GS Cloud为代表的新一代ERP，助力企业塑造“全方位体验能力、集约共享能力、数智驱动能力、开放融合能力”4大数字化能力，重构业务敏捷响应力，加速智慧企业建设。

浪潮展示

第五届世界智能大会科技展瞄准全球智能技术的发展趋势，全面展示智能领域高、精、尖产品及技术。浪潮在展会上搭建了科技感十足的展区，智慧计算、浪潮云、云洲工业互联网平台、5G、大数据、智慧城市、云ERP等7大核心业务及28个产品及解决方案精彩亮相科技展，全方位展示浪潮作为新一代信息技术领先企业实力。

浪潮参加世界智能大会 以技术赋能新发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com