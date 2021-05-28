好孩子为上海迪士尼乐园全新设计的定制款童车即日起可供游客租赁

上海2021年5月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 今天，上海迪士尼度假区与好孩子集团共同宣布双方达成为期数年的战略联盟协议，业内领先的儿童与亲子用品提供商好孩子成为上海迪士尼度假区官方童车合作伙伴。由好孩子为上海迪士尼乐园特别定制的全新童车将为携带孩童出行的家庭游客提供更轻松舒适的游园体验。

上海迪士尼度假区总裁及总经理薛逸骏（Joe Schott）表示：“上海迪士尼度假区致力于打造高质量的游客体验，不断通过创新的方式在每一个细节中提升整体游客体验。我们很高兴与好孩子达成战略联盟。在过去数月中，我们与好孩子紧密合作，共同设计打造了这款全新的童车，为携带孩童来到上海迪士尼乐园游玩的游客创造更加轻松舒适的体验。”

这款兼具美观和实用的童车将为小朋友们及其家长带来更多便利，让他们的游园体验更为轻松。全新的童车拥有更大的座椅空间，让6个月至7周岁的孩童都可以舒适地乘坐其中；可调节的靠背宜坐宜躺。童车的刹车系统安装于推把之上，更加易于操作。座椅下的置物篮提供更多储物空间，让家长在游园时可以卸下随身物品，轻松游园。

上海迪士尼度假区和好孩子都始终将安全放在首位，因此，安全性也是设计这款童车的首要考量因素。设计团队从各方面入手，在童车设计完成之前进行了数百轮严格的测试。童车前缘做了弧面平滑处理，以避免对使用者和来往游客带来安全隐患。

好孩子集团创始人、董事局主席宋郑还表示：“我们十分激动和上海迪士尼度假区达成战略联盟。我们拥有32年专业的童车研发制造经验，此次与度假区的合作让我们在设计上又有了新的突破。度假区团队深入参与了每一个细节，他们对打造更好的游客体验的不懈追求令我们印象深刻，而这同时也是好孩子对消费者体验的承诺。我们很兴奋看到我们的产品能成为上海迪士尼乐园众多游客体验的一部分，也希望能为家庭游客每一次轻松愉悦的游玩出一份力。”

好孩子遵循严格的环保标准，从童车的材料选择到量产过程，都体现了好孩子对保护环境的承诺。童车的所有零部件都使用可轻松拆卸的可回收材料，便于回收和再利用。

在童车投入使用后，上海迪士尼乐园和好孩子将继续打造更多提升用户体验的童车功能，进一步满足游客的需求。今年年底，该款童车还将增加蓝牙锁功能，游客只需在智能手机上配对即可轻松实现开锁和解锁。

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上海迪士尼度假区和好孩子集团达成数年战略联盟 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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