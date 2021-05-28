ChiefClouds驰骛科技Andy Li：以终为始，用消费者数据来驱动中国“智” “造”

上海2021年5月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 在5月27日的亚马逊制造无界创新日活动中，驰骛科技客户解决方案副总裁Andy Li做了“以终为始，用消费者数据来驱动中国‘智’‘造’”主题演讲。介绍了制造业如何可以借助数字化转型，通过建立消费者数字化触点，利用消费者数据平台和业务平台等技术，实现制造业的产业价值升级。



ChiefClouds解决方案副总裁在做演讲

制造业传统上专注在设计和生产环节，对于处于企业流程下游的营销环节，特别是终端消费者营销不是特别重视。企业主要通过渠道零售商或者下游的厂商来获得终端用户的需求反馈。

Andy在演讲中指出了这种结构的弊端， 第一， 企业对市场反馈比较慢 ， 容易造成产能过剩和产品积压。 第二， 企业不了解消费者，也不会运营消费者 ，很难把握消费者需求的变化。 第三，企业缺少通过对消费者体验的影响来提升品牌的粘性和品牌溢价的手段， 只能在价格端进行竞争，直接影响了企业的利润。 而在今天，柔性生产，物联网，云计算， 大数据， 移动互联网，人工智能等技术已经大量商业普及，让制造业具备了实现端到端数据收集，整合和分析能力，为制造业在消费者端破界提供了必要的技术条件。同时，在整个社会的数字化大潮下，制造业营销本身也在“消费者化”， 产业链正在被微信，直播，朋友圈等这些消费者数字营销技术改变。因此，中国作为世界上最大的制造业国家，要提升制造业的产业价值，已经不能光靠生产规模和效能的提升了。对制造企业来讲，去研究数字化营销，研究如何从营销端反哺生产和研发，已经是不但可行而且是必须的工作了。

Andy在演讲中，以国内小家电制造企业为例搭建的消费者数据和运营平台为案例着重介绍了ChiefClouds消费者数字化解决方案。

首先，企业在数据使用中，通常会碰到数据源杂乱；数据质量参差不齐； 业务指标统计口径不一致，造成各部门上报数据前后矛盾，让决策者无所适从；以及数据安全上，要么管的太死，让企业无法使用数据，要么放任自流，让企业面临极大的法律风险。这时，企业需要搭建数据消费平台（CDP）实现了数据从采集，清洗，整合，建模，报表，分析和使用的统一化管理，解决了企业在数据处理中的问题。

接下来，有了较为完整统一的消费者数据信息，企业应该将数据赋能业务应用，这个时候企业根据各自情况安排优先级。在这个小家电企业中，也逐步搭建了会员中心和建立会员运营体系，导购应用，媒体优化，一物一码等应用。

最后，当企业在多个触点跟消费者建立期连接后，就可以从全局考虑用户运营，为每个用户设计最合适的时机和渠道、内容进行沟通。同时还避免了重复打扰客户的现象。



消费者数字化转型三步走

在演讲最后Andy给出了制造企业在利用消费者数据上的三点建议：

第一，学习和借鉴制造零售企业在消费者营销上的经验和最佳实践。

第二，探索和建立消费者数字化触点；

第三，打造以用户为中心，以数字化为驱动力的企业文化。只有真正掌握了消费者数据，制造企业才能做到站得高，看的远，行稳而致远。

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