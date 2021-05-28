杭州2021年5月28日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Juice Technology AG宣布成立新子公司 — 浙江瑞汁科技有限公司

电动汽车充电桩和软件生产商、电动汽车便携式充电桩的市场领导者Juice Technology AG开始在亚洲拓展其市场版图，并在中国杭州成立一家子公司 — 浙江瑞汁科技有限公司。



Juice中国位于杭州丽水数字大厦

杭州是中国浙江省省会，是一个大型技术集群，是重要的研究设施、学术与培训机构、和多家跨国公司开发中心的所在地。这里还汇集了众多大型中国企业，包括世界上最大的网络零售商之一 — 阿里巴巴集团。 因此，杭州拥有巨大的经济影响力。



Juice中国欢迎您

中国对便携式壁挂充电桩充满期待

在过去的7年里，电动汽车充电基础设施制造商Juice为了适应当前的市场需求，不断扩大和完善其产品组合。尽管已经是全球便携式22千瓦充电桩的市场领导者，但Juice Technology AG并不满足于此，为了推动亚洲业务发展，在中国成立子公司。

子公司地址的选择并非偶然：中国在电动交通领域发挥着主导作用，在全球售出的电动汽车中，约有一半正行驶在这个世界上人口最多的国家。因此中国市场对移动充电基础设施的需求也越来越高。

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Juice Technology AG公司首席执行官兼创始人Christoph Erni表示：“中国有一个巨大的市场，电动汽车行业的增长尤为强劲。 因此，我们将在中国打造一支灵活的多元化团队，发展并巩固我们在中国市场的地位，而实现这一目标只是时间问题。 整个电动汽车行业规模正在指数级增长。 现阶段正是我们主动扩大亚洲市场业务的大好时机。”

由中国区总经理Marius Portmann带领的中国团队负责销售、电子商务、售后、物流等工作。 Portmann先生对中国文化、语言和商业习惯有着深刻了解，将对此次中国业务拓展发挥极其重要的作用。

Marius Portmann解释到： “中国商界不仅需要跨文化背景知识和熟练的语言技能，还需要对行政程序的理解和专业的谈判技巧。 过去8年，在中国工作的时间里，我掌握了多种工作技能，同时也期待着能为Juice贡献一己之力。 我的团队充满了活力和热忱，我们希望在杭州这个科技热点地区推动Juice迈向新的成功。”

信息栏

Juice亚洲 – 事实数据

国家：Juice Technology在中国成立子公司 — 浙江瑞汁科技有限公司。 杭州： 杭州是多所大学 、研究中心和培训机构的所在地。 作为许多大公司和以生物医学、计算机科学和新数字媒体等不同高科技领域为特色的科技园区的中心，杭州拥有巨大的商业影响力。 总部： Juice中国总部坐落于充满活力的未来科技城商业中心，与阿里巴巴总部隔街相望。 团队：随着新子公司的成立，一支负责销售、电子商务、售后、营销、物流和人力资源的多功能团队已开始投入工作。 Marius Portmann担任总经理一职。 产品：该子公司将提供Juice全系列产品。 在全球范围内销售的便携式壁挂充电桩JUICE BOOSTER 2带有一个用于车辆端的国标枪头和中国国标10A和16A插头各一个。中国质量认证中心（CQC）提供的认证证明JUICE BOOSTER 2在质量、性能、安全和环境要求方面符合所有中国标准和规范。

浙江瑞汁科技有限公司成立：Juice Technology AG进军亚洲市场 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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